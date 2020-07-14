Психолог: «распознать токсичные отношения очень просто»

В нормальных здоровых отношениях вам никогда не придется жертвовать собой.

Как распознать

Токсичные отношения могут возникнуть между супругами, друзьями, родителями и детьми, коллегами и в других случаях, когда люди вынуждены проводить вместе какое-то время. Распознать токсичные отношения очень просто – вас критикуют, стремятся переделать, подогнать под собственные стандарты, в результате чего вы чувствуете себя дискомфортно, пытаетесь меняться или, смирившись, терпеть. Результат один, он печален и предсказуем – вы рискуете своим физическим и психическим здоровьем. Люди, которые пытаются влиять на других людей, таким образом реализуют собственный комплекс неполноценности. Часто они не уверены в себе, очень зависимы от мнения окружающих и не довольны собственной жизнью. Не всегда эти психологические тираны действуют прямо, они могут тонко манипулировать вами, вызывать чувство вины и убеждать вас, что поступают из лучших побуждений и вам же на благо.

Что предпринять

Примите как неизбежное – люди, которые мнят себя скульпторами человеческих душ, никогда не будут удовлетворены результатом своего труда. Они будут изводить вас снова и снова. Запомните, что проблема заключается не в вас! Вы можете измениться только в том случае, если сами захотите. Это касается внешности, характера, манер и прочих проявлений вашей уникальной личности. Никто не вправе диктовать вам, как жить, как одеваться, где работать, как смеяться и т. д. Лучшее, что вы можете предпринять, оказавшись в отношениях с таким человеком – прекратить их или, если полный разрыв невозможен, минимизировать.

Если, читая эти строки, вы распознали в манипуляторе себя, задумайтесь, к чему это приведет. Вариантов немного: человек выберет себя и оставит вас, или же сломается, и вы получите жертву, несчастную марионетку, с которой невозможны полноценные и продуктивные отношения. Чтобы этого избежать, тщательно контролируйте себя и не требуйте от другого человека перемен. Займитесь лучше собственной персоной и вылепливайте идеал из себя.

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