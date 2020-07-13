Психолог: «Дозировать стресс — это легко и полезно»

Стресс сопровождает нашу жизнь постоянно. Порой даже небольшая неудача способна вывести из равновесия.

Испытывать волнение при встрече с какими-то непонятными или неприятными ситуациями вполне нормально. Так наш организм подаёт знак, что происходит нечто неординарное, требующее от нас больше сил и внимания.

В современном обществе проблема заключается в том, чтобы из всего массива негативной информации суметь понять, что действительно имеет отношение именно к вашей жизни. И на этом этапе тоже необходимо осознать насколько это важно и какова ваша роль в разрешении проблемы. Человеку свойственно контролировать свою жизнь, но внезапное осознание, что не все в ней можно предусмотреть может вызвать настоящую панику и страх. Хотя это вполне естественно и даже хорошо, что есть сферы жизни и ситуации, когда мы можем положиться на других.

В течение дня, когда вам приходится решать много вопросов, вывести из равновесия может самый простой, на который в другой день вы даже не обратили бы внимание. При этом вы чувствуете раздражение и гнев. Чтобы не доводить себя до подобного эмоционального истощения, нужно постараться помочь самому себе.

Каждому человеку необходимы положительные эмоции. Подумайте хорошо над тем, что может доставить вам радость. Ваш день обязательно должен начинаться с позитивных эмоций. Утренняя зарядка даёт хороший импульс и наполняет энергией, как и вкусный завтрак или приятная музыка. В середине дня тоже нужно найти хотя бы 20 минут, чтобы порадовать себя. Почитайте или посмотрите нечто поднимающее настроение. Если вы любите домашних животных, то пусть это будут забавные фото или видеоролики о них. То же самое касается вечера: расслабляющая ванна, приятная встреча, просмотр комедии или просто ужин в окружении близких. Такие эмоциональные опоры помогут восстанавливать ваши силы, давая заряд энергии.

Если говорить о том моменте, когда вы именно в данную секунду чувствуете, что не можете сдерживать гнев и раздражение, то заставьте себя прибегнуть к дыхательной практике. Несколько глубоких вдохов и выдохов, стакан воды могут сотворить чудеса и через минуту, уже может показаться, что проблема вполне может разрешиться быстро и безболезненно для всех.

Самое главное, что вы должны знать, это то, что вы сами можете избавить себя от многих проблем, если будете впускать негативные эмоции дозированно. То есть если вы испытываете стресс, после просмотра фильмов ужасов, то просто не смотрите их и т.д. Здоровое питание и сон - ваши друзья. Сбалансированное питание и хороший сон снимают излишнее напряжение и создают хорошую базу для продуктивного дня.