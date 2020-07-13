Как узнать, что ваш ребенок гений

Для каждых родителей их ребенок – самый умный и талантливый. Как же не упустить проявление способностей и дарований у вашего ребенка?

Признаки одаренности в раннем возрасте с трудом проявлялись даже у таких мировых гениев, как Альберт Эйнштейн. Для того, чтобы анализировать поведение детей и определять их одаренность, в Америке была создана специальная Ассоциация по выявлению талантов. В ней же разработали ряд признаков, помогающих определить не только одаренность ребенка, но и сферу, в которой она проявляется.

Признаки одаренности детей в раннем возрасте

Нужно понимать, что между умными и способными детьми и их одаренными сверстниками существует реальное различие, поскольку такие дети мыслят нестандартно и зачастую не вписываются в социум:

Одаренные дети общаются более сложными предложениями и зачастую ведут себя не так, как их сверстники. Они легко усваивают новые слова и успешно ими оперируют.

В отличие от других маленьких детей они четко выявляют последовательности, существующие вокруг них, это может касаться событий во времени или по ходу игры.

Такие дети очень любознательны и начинают читать раньше сверстников.

Обычно такие малыши сразу очень талантливы к какой-то одной области: спорте, живописи, музыке, науке.

Одаренные дети предпочитают компании детей постарше или взрослых, поскольку в обществе сверстников им скучновато.

В той области, которая заинтересовала талантливого малыша, он проявляет чудеса внимательности и собранности. Но вся его сосредоточенность пропадает при занятии неинтересным для него делом.

Такие малыши обладают удивительной эмоциональной зрелостью и ведут себя как взрослые.

Одаренных детей также отличает нестандартный подход к решению проблем или усовершенствованиям в ежедневных ситуациях.

Вполне закономерно, что одаренный малыш в подходящей ситуации становится признанным лидером, благодаря своим личностным качествам.

Такие дети не нуждаются в подсказках и руководстве взрослых, хотя они и могут обращаться за помощью, если испытывают затруднения на определенном этапе.

Одаренные малыши, как правило, очень активны, постоянно в действии и быстро говорят, поскольку не менее активно думают и фонтанируют идеями.

Талантливый ребенок часто может проводить время в одиночестве, занимаясь своими делами и размышляя.

Особенно ярко одаренность ребенка проявляется при столкновении с красивыми вещами и природой.

Таланты занимаются только тем, что им интересно, зачастую, не обращая внимание на другие дела.

Основное хобби одаренных детей – постоянно учиться.

Как не навредить своему маленькому гению

Окончательный ответ о степени одаренности вашего малыша смогут дать только специалисты-психологи. Но не волнуйтесь, ваш гений всегда пробьет себе дорогу, даже если не всегда будет хорошо учиться в школе.