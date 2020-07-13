Как узнать, что ваш ребенок гений

Для каждых родителей их ребенок – самый умный и талантливый. Как же не упустить проявление способностей и дарований у вашего ребенка?
Признаки одаренности в раннем возрасте с трудом проявлялись даже у таких мировых гениев, как Альберт Эйнштейн. Для того, чтобы анализировать поведение детей и определять их одаренность, в Америке была создана специальная Ассоциация по выявлению талантов. В ней же разработали ряд признаков, помогающих определить не только одаренность ребенка, но и сферу, в которой она проявляется.
Признаки одаренности детей в раннем возрасте
Нужно понимать, что между умными и способными детьми и их одаренными сверстниками существует реальное различие, поскольку такие дети мыслят нестандартно и зачастую не вписываются в социум:
- Одаренные дети общаются более сложными предложениями и зачастую ведут себя не так, как их сверстники. Они легко усваивают новые слова и успешно ими оперируют.
- В отличие от других маленьких детей они четко выявляют последовательности, существующие вокруг них, это может касаться событий во времени или по ходу игры.
- Такие дети очень любознательны и начинают читать раньше сверстников.
- Обычно такие малыши сразу очень талантливы к какой-то одной области: спорте, живописи, музыке, науке.
- Одаренные дети предпочитают компании детей постарше или взрослых, поскольку в обществе сверстников им скучновато.
- В той области, которая заинтересовала талантливого малыша, он проявляет чудеса внимательности и собранности. Но вся его сосредоточенность пропадает при занятии неинтересным для него делом.
- Такие малыши обладают удивительной эмоциональной зрелостью и ведут себя как взрослые.
- Одаренных детей также отличает нестандартный подход к решению проблем или усовершенствованиям в ежедневных ситуациях.
- Вполне закономерно, что одаренный малыш в подходящей ситуации становится признанным лидером, благодаря своим личностным качествам.
- Такие дети не нуждаются в подсказках и руководстве взрослых, хотя они и могут обращаться за помощью, если испытывают затруднения на определенном этапе.
- Одаренные малыши, как правило, очень активны, постоянно в действии и быстро говорят, поскольку не менее активно думают и фонтанируют идеями.
- Талантливый ребенок часто может проводить время в одиночестве, занимаясь своими делами и размышляя.
- Особенно ярко одаренность ребенка проявляется при столкновении с красивыми вещами и природой.
- Таланты занимаются только тем, что им интересно, зачастую, не обращая внимание на другие дела.
- Основное хобби одаренных детей – постоянно учиться.
Как не навредить своему маленькому гению
Окончательный ответ о степени одаренности вашего малыша смогут дать только специалисты-психологи. Но не волнуйтесь, ваш гений всегда пробьет себе дорогу, даже если не всегда будет хорошо учиться в школе.