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Как узнать, что ваш ребенок гений

SM News1 час назад
Фото: SM News

Для каждых родителей их ребенок – самый умный и талантливый. Как же не упустить проявление способностей и дарований у вашего ребенка?

Признаки одаренности в раннем возрасте с трудом проявлялись даже у таких мировых гениев, как Альберт Эйнштейн. Для того, чтобы анализировать поведение детей и определять их одаренность, в Америке была создана специальная Ассоциация по выявлению талантов. В ней же разработали ряд признаков, помогающих определить не только одаренность ребенка, но и сферу, в которой она проявляется.

Признаки одаренности детей в раннем возрасте

Нужно понимать, что между умными и способными детьми и их одаренными сверстниками существует реальное различие, поскольку такие дети мыслят нестандартно и зачастую не вписываются в социум:

  • Одаренные дети общаются более сложными предложениями и зачастую ведут себя не так, как их сверстники. Они легко усваивают новые слова и успешно ими оперируют.
  • В отличие от других маленьких детей они четко выявляют последовательности, существующие вокруг них, это может касаться событий во времени или по ходу игры.
  • Такие дети очень любознательны и начинают читать раньше сверстников.
  • Обычно такие малыши сразу очень талантливы к какой-то одной области: спорте, живописи, музыке, науке.
  • Одаренные дети предпочитают компании детей постарше или взрослых, поскольку в обществе сверстников им скучновато.
  • В той области, которая заинтересовала талантливого малыша, он проявляет чудеса внимательности и собранности. Но вся его сосредоточенность пропадает при занятии неинтересным для него делом.
  • Такие малыши обладают удивительной эмоциональной зрелостью и ведут себя как взрослые.
  • Одаренных детей также отличает нестандартный подход к решению проблем или усовершенствованиям в ежедневных ситуациях.
  • Вполне закономерно, что одаренный малыш в подходящей ситуации становится признанным лидером, благодаря своим личностным качествам.
  • Такие дети не нуждаются в подсказках и руководстве взрослых, хотя они и могут обращаться за помощью, если испытывают затруднения на определенном этапе.
  • Одаренные малыши, как правило, очень активны, постоянно в действии и быстро говорят, поскольку не менее активно думают и фонтанируют идеями.
  • Талантливый ребенок часто может проводить время в одиночестве, занимаясь своими делами и размышляя.
  • Особенно ярко одаренность ребенка проявляется при столкновении с красивыми вещами и природой.
  • Таланты занимаются только тем, что им интересно, зачастую, не обращая внимание на другие дела.
  • Основное хобби одаренных детей – постоянно учиться.

Как не навредить своему маленькому гению

Окончательный ответ о степени одаренности вашего малыша смогут дать только специалисты-психологи. Но не волнуйтесь, ваш гений всегда пробьет себе дорогу, даже если не всегда будет хорошо учиться в школе.

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