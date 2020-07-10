Почему открытие зонтика в помещении считается плохой приметой

Если вы оставляете зонтик открытым для просушки в углу своей квартиры и вам немного не по себе, знайте,что вы не одиноки.

Когда дело доходит до предполагаемых предвестников невезения, открытые зонтики всегда бок о бок с разбитыми зеркалами и черными кошками.

Хотя происхождение суеверия точно не доказано, существует несколько теорий о том, как и почему оно возникло.

Одна из них предполагает, что все началось около 1200 г. до н.э., когда древние египетские священники использовали зонтики из перьев павлина и папируса, чтобы защититься от солнца. Суеверие могло быть связано с убеждением, что открытие зонтика в помещении вдали от солнечных лучей разозлит бога Солнца Ра и приведет к негативным последствиям.

Однако причина, по которой мы пытаемся воздержаться от открытия зонтов в помещении сегодня, скорее всего, заключается в том, чтобы избежать травм, а не ввиду божественного гнева. Современные зонтики приобрели популярность в викторианскую эпоху, благодаря изобретению Сэмюэлем Фоксом стальной оправы "Paragon" с пружинным механизмом, который позволял ей расправляться быстро и довольно опасно.

«Зонтик с жесткими спицами, внезапно открывающийся в маленькой комнате, может нанести серьезную травму взрослому или ребенку, или разбить ломкий предмет» - пишет Чарльз Панати в своей книге «Необыкновенное происхождение повседневных вещей». «Таким образом, суеверие возникло как сдерживающий фактор при открытии зонтов в помещении».

Принимая во внимание все обстоятельства, даже если открытие зонтика в помещении не обязательно приводит к несчастью, попадание им в глаз человека, безусловно, может привести не самым веселым последствиям.