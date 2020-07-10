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3 знака зодиака, которым трудности идут на пользу

SM News2 часа назад
Фото: depositphotos

Многие ли из нас могут похвастать тем, что умеют не только решать любые проблемы, но и извлекать из них важные уроки?

Представители этих трех зодиакальных знаков как раз из числа тех, кому трудности идут лишь на пользу.

Овен

Воинственный Марс, покровитель Овнов, наделил этот знак смелостью, упрямством и сильной волей. И эти качества как нельзя лучше служат Овнам, когда дело касается решения каких-то проблем. Нет, Овен совершенно точно не из тех, кто сдается или убегает. Представители знака предпочитают встречать трудности лицом к лицу, а уж бороться будут до победного конца, попутно наращивая полезный опыт. Поэтому к следующему испытанию (а у кого жизнь обходится без них?) Овны подходят как закаленные воины, а выходят из него, став сильнее и умнее.

Стрелец

Сильный характер, помноженный на мощную энергетику, делает рожденных под знаком Стрельца настоящими бойцами. При этом Стрельцы сильны не только в тактике, но и в стратегии, что помогает им не только эффективно действовать в условиях имеющейся сложной ситуации, но и прогнозировать дальнейшее развитие событий. По сути, этим они оборачивают любую трудность себе на пользу, ведь проблема, лишенная главного - эффекта внезапности - превращается в "рабочую задачу повышенной сложности", которую надо просто решить. А бонусом станет бесценный опыт, полученный в процессе.

Скорпион

Знак, обладающий огромной внутренней силой и глубоким интеллектом, конечно же, не способна сломить никакая проблема. Скорпионы отменно аккумулируют полученный опыт (причем не только свой, но и чужой - редкое умение!) и, если в их жизни случается что-то непредвиденное и со знаком "минус", подходят к ситуации во всеоружии. И хотя по жизни многие Скорпионы бывают фаталистами, в сложные моменты они мгновенно мобилизуются и принимают боксерскую стойку, готовые первыми нанести удар "противнику". Ну, а когда бой позади, они тщательно анализируют произошедшее, суммируя полученный опыт - неудивительно, что из каждой передряги Скорпион выходит более сильным, чем раньше.

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