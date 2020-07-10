3 знака зодиака, которым трудности идут на пользу

Многие ли из нас могут похвастать тем, что умеют не только решать любые проблемы, но и извлекать из них важные уроки?

Представители этих трех зодиакальных знаков как раз из числа тех, кому трудности идут лишь на пользу.

Воинственный Марс, покровитель Овнов, наделил этот знак смелостью, упрямством и сильной волей. И эти качества как нельзя лучше служат Овнам, когда дело касается решения каких-то проблем. Нет, Овен совершенно точно не из тех, кто сдается или убегает. Представители знака предпочитают встречать трудности лицом к лицу, а уж бороться будут до победного конца, попутно наращивая полезный опыт. Поэтому к следующему испытанию (а у кого жизнь обходится без них?) Овны подходят как закаленные воины, а выходят из него, став сильнее и умнее.

Сильный характер, помноженный на мощную энергетику, делает рожденных под знаком Стрельца настоящими бойцами. При этом Стрельцы сильны не только в тактике, но и в стратегии, что помогает им не только эффективно действовать в условиях имеющейся сложной ситуации, но и прогнозировать дальнейшее развитие событий. По сути, этим они оборачивают любую трудность себе на пользу, ведь проблема, лишенная главного - эффекта внезапности - превращается в "рабочую задачу повышенной сложности", которую надо просто решить. А бонусом станет бесценный опыт, полученный в процессе.

Знак, обладающий огромной внутренней силой и глубоким интеллектом, конечно же, не способна сломить никакая проблема. Скорпионы отменно аккумулируют полученный опыт (причем не только свой, но и чужой - редкое умение!) и, если в их жизни случается что-то непредвиденное и со знаком "минус", подходят к ситуации во всеоружии. И хотя по жизни многие Скорпионы бывают фаталистами, в сложные моменты они мгновенно мобилизуются и принимают боксерскую стойку, готовые первыми нанести удар "противнику". Ну, а когда бой позади, они тщательно анализируют произошедшее, суммируя полученный опыт - неудивительно, что из каждой передряги Скорпион выходит более сильным, чем раньше.