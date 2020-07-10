ТОП-4 главных признака, что отношения находятся на грани

Мы подготовили для вас статью, в которой расскажем 4 главных признака, свидетельствующих о проблемах в семье.

1. Вы безразличны

Вашего мужа нет дома и вы не знаете где он, но вам все равно? Это очень тревожный звоночек. Скорее всего, ваши отншения стали выдыхаться. Поэтому вам стоит постараться вернуть в них былую любовь и страсть. Если самостоятельно это не получается, то можно прибегнуть к помощи семейного психолога.

2. Вы не хотите побаловать его чем-то вкусненьким

Большинство женщин любят побаловать своих любимых мужчин каким-нибудь кулинарным шедевром собственного приготовления. Если же у вас такого желания нет, то это свидетельствует о том, что вы сильно к нему охладели.

3. Вам хочется быть красивой не для него

Как правило, в здоровых отношениях женщина стремится всегда быть красивой для своего мужчины. Если же она следит за собой только перед выходом в свет, то свидетельствует о том, что отношения на грани краха.

4. Вам не о чем говорить

Как правило, влюбленные люди всегда находят о чем поговорить. Если же в последние время у вас не возникает общих интересов или тем для разговора, то стоит задуматься, стоит ли тогда вообще продолжать отношения.