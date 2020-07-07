3 страха, которые мешают жить

Страхи тормозят людей в развитии и мешают идти вперед. И серди них есть те, которые присутствуют у многих. Какие же они, страхи, которые мешают?

Страх неудачи

Такой страх есть у большинства, разница лишь в его влиянии на жизнь. Тот, кто боится неудачи, даже в самый удачный момент своей жизни ждет, что что-то пойдет не так. В мыслях постоянно появляются картины, что вы делаете неправильно. Люди с сильно развитым страхом неудачи боятся своих решений, боятся риска. А ведь только с риском есть возможность вырасти и стать успешным. Желание довести все до идеального состояния, другими словами перфекционизм, тоже говорит о том, что у вас есть страх неудачи.

Страх быть непонятым

Выражая свое мнение, люди часто сталкиваются с критикой. Это порождает и развивает страх быть непонятым. Со временем ситуация становится критичной, человек просто боится что-либо говорить. Он замыкается в себе и живет не так, как ему хотелось бы. Он готов молчать и делать так как говорят окружающие, лишь бы не столкнуться с непониманием. Критика, которую человек испытывал в детстве намного сильнее влияет на развитие этого страха.

Страх одиночества

Это самый распространенный страх, который часто заставляет людей жить под одной крышей с тиранами и неприятными людьми, только чтобы не быть одному. Одиночество пугает и дает увидеть неопределенность. Мыслей становится беспорядочными. Страх этот появляется от того, что люди не умеют наслаждаться собой. Их внутренний диалог не выстроен. Поэтому возникает потребность во внешнем подтверждении своей уникальности.

Каким бы не был ваш страх, от него всегда можно избавиться. Хорошим инструментом для борьбы со страхом могут стать медитация. Сосредоточение и концентрация очень хорошо помогает высвобождать энергию страха и направлять ее в нужное русло.