Гадание на цветике-семицветике: выберите лепесток и узнайте своё будущее

Узнайте своё ближайшее будущее, просто выбрав любой лепесток, не задумываясь.

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1. Фиолетовый

Вы выбрали цвет роскоши и таинственности. Именно в этом и состоит ваша сущность: вы - богатый душой и материально обеспеченный человек. Вам всегда все удаётся.

Однако в скором времени в вашу размеренную обеспеченную жизнь ворвётся новое чувство. Оно будет таким сильным, что захлестнёт вас с головой, словно океаническая волна. Смотрите, не потеряйте голову окончательно, не то вместе с ней потеряете и все то, что наживали всю жизнь.

2. Синий

Если вы выбрали этот цвет, значит вы человек спокойный, собранный и решительный.

Уже в следующем квартале этого года вы получите заслуженное вознаграждение за свой скрупулёзный и качественный труд на благо предприятия.

3. Голубой

Данный выбор свидетельствует о том, что всегда и во всем вы предпочитаете постоянство и размеренность.

Ваши основные качества, такие как ответственность и прямолинейность, в скором времени позволят вам добиться желаемой цели, и не только в работе.

4. Зелёный

Зеленый цвет обозначает душевный покой и уверенность в завтрашнем дне.

Если вы остановили свой выбор на лепестке этого цвета, значит в будущем вас закрутит водоворот общественной жизни и работа. Кстати, в данной сфере вы уже совсем скоро ощутите заметные перемены к лучшему.

5. Желтый

Если вы выбрали лепесток желтого цвета, значит вы человек веселый и дружелюбный, любите веселые компании и застолья, детей и животных.

В будущем вас ожидает череда мелких, но приятных сюрпризов, связанных с родными и близкими.

6. Оранжевый

Ваш выбор говорит о том, что вы предпочитаете интересную, но при этом комфортную жизнь. Уже в следующем месяце вас ждёт интересное знакомство, которое сулит некоторую материальную выгоду.

7. Красный

Вы яркая и эксцентричная личность. Ваш выбор свидетельствует о том, что вы устали от монотонности и однообразия жизни.

Но не переживайте по этому поводу, совсем скоро в вашу жизнь ворвётся ураган разных событий, который буквально перевернёт вашу жизнь с ног на голову.

Удачи!

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