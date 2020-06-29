Бабушка рассказала, какие вещи нельзя класть на кровать

Некоторые, работают лёжа на кровати, а это может негативно сказаться на энергетике.

Кровать у вас должна ассоциироваться с отдыхом и сном, но никак не с работой. Бабушка рассказала нам, что нельзя хранить под кроватью.

Электроприборы

Телефон даёт очень сильное облучение. В среднем за 7–8 часов сна, если ваш смартфон рядом с вами, он даст большую дозу облучения. Лучше положить в конец комнаты. Кстати, лайфхак: если ваш телефон не рядом, а будильник звонит, вам необходимо встать, чтобы выключить. Так у вас точно не получится проспать важные дела!

Плюшевые игрушки

Не только маленькие дети, но и многие взрослые любят спать с мягкими игрушками. Сами по себе они являются пылесборниками. На них скапливается большое количество бактерий. И всё это в совокупности может привести к заболеваниям.

Зеркало

С этим предметом связано много примет. Лучше всего повесить подальше от спального места. Примета гласит: Кто над кроватью вешает зеркало-не видать ему счастья в личной жизни. Вообще, зеркало может сохранять и передавать информацию.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.