Одиночество — проблема или выбор

Бешеный ритм, вечный цейтнот, суета и стремление урвать себе больший кусок «пирога».

Стремительное развитие цивилизации и товарно-денежные отношения порождают это поглощающее чувство — одиночество.

Некоторые страдают, впадая в различного рода панические атаки и депрессии, некоторые придерживаются нейтралитета и принимают свое положение таковым, а некоторые и вовсе осознанно выбирают путь одиночки. Наш мир полон контрастов. В метро, на дороге, в магазине, офисе или за столиком в кафе. Сотни людей со своими мыслями и задачами, со своими принципами и жизненными установками. Бегут. В вечном колесе, в постоянном круговороте нескончаемых дел, люди порой забывают о простой человеческой истине «Человеку нужен Человек» или погрязнув в каждодневной рутине и вовсе отрицают надобность отношений. Прикрывая свое привычное холостое положение утверждением, что отношения мешают достичь цели. Так ли это?Может, мы обманываем себя в том, что счастливы быть одинокими?!

Может, заполняя свою жизнь бесконечными делами и соблазнами, мы боимся признать то, что где-то в душе мы несчастны?

Хотя согласимся с мыслью, что иногда одиночество необходимо. Иногда человеку нужно это время наедине с собой. Для переосмысления, для принятия, для восстановления. Много причин. И хорошо, когда на исчерпании эмоциональных ресурсов, человек выделяет себе некое время для внутренней гармонизации. Но затягивать с этим точно не стоит.«Человеку нужен Человек» и эта истина не устареет.Ведь, когда дела поставлены на «стоп» и все проблемы решены, остается пустота. Остается тихий вечер, в который просто необходимо родное и любимое плечо рядом. И как же это здорово, когда есть, кому заварить чай.

Не разменивайтесь. Не обманывайте себя. Заводите друзей и выстраивайте крепкие отношения. Говорят, это полезно!

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