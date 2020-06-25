Мужские имена, обладатели которых имеют высокий интеллект

Как назвать мальчика, чтобы он вырос умным мужчиной?

Николай

Мужчины, названные этим именем, являются немного закрытыми и не очень коммуникабельными. Но при этом они с рождения имеют высокий интеллект. Это позволяет им добиваться в жизни больших успехов.

Чаще всего из Николаев получаются замечательные инженеры, программисты и ученые. А вот с лидерскими качествами у них могут возникать некоторые проблемы. Поэтому руководящие должности они занимают редко.

Максим

Парни, обладающие этим именем, с самого рождения показывают свой высокий интеллект. Как правило, они хорошо учатся в школе и ВУЗе. В будущем это позволяет им стать отличными специалистами в различных сферах.

Владимир

Владимиры, как правило, обладают сильными лидерскими качествами, которые дополняет высокий интеллект.

Вместе эти качества позволяют им добиться успеха в карьере. Поэтому часто Владимиры занимают высокие руководящие должности.

Алексей

Обладатели этого замечательного имени, как правило, очень целеустремленные, трудолюбивые и умные. С ранних лет они выбирают сферу деятельности и добираются в ней высоких результатов.

Михаил

Парни, названные этим именем, отличаются мужественным характером, добродушием и коммуникабельностью.

Кроме того, у них довольно высокий интеллект. Все это позволяет ему добиваться успехов в карьере, бизнесе и науке.

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