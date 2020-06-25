3 имени мальчиков, из которых вырастают вспыльчивые мужчины

Имя человека сильно влияет на его характер. Родители, выбирая имя своему малышу, конечно же, желают, чтобы ребёнок вырос неконфликтным, тактичным и спокойным.

Перед вами три имени, принадлежащие очень вспыльчивым мужчинам.

Станислав

С ранних лет этот мальчик растёт вспыльчивым, предпочитая искать решение любой проблемы кулаками, а не словами.

Станислав специально будет провоцировать на конфликт человека, который ему не по душе, а тем, кто его обидел, он обязательно постарается отомстить.

Подростком этот мальчик часто становится членом плохой компании и приобретает вредные привычки, а на многие поступки его толкает бунтарский дух.

Станислав очень раним, а его вспыльчивость и агрессия — это лишь способ самозащиты. Взрослый мужчина с этим именем может легко нагрубить и, даже, нахамить.

Игнат

Это имя означает «раскалённый». Не удивительно, что мужчины, носящие его, вспыльчивы, резки и агрессивны.

Маленького Игната легко вывести из себя, он часто злится. Но он отходчив и быстро забывает о причине своей ярости.

Для обладателей этого имени свойственно кидаться из крайности в крайность: этот мальчик может устраивать скандалы и истерики, а потом замыкаться в себя из-за обиды.

Агрессивность и вспыльчивость обостряются, если его не слушаются, ведь Игнат любит быть лидером.

Вырастая, такие мальчики становятся немного угрюмыми мужчинами, которым тяжело спокойно общаться с окружающими.

Пётр

Носители этого имени не умеют идти на компромиссы, а своего добиваются благодаря своей требовательности и жестокости.

Имя «Пётр» означает «камень», что немного объясняет его сложный характер.

В детстве Пётр отличается упрямством и редко признаёт свои ошибки. Ему нравится делать что-то плохое назло, а в школе он становится нарушителем дисциплины и часто вступает в споры с учителями.

Подростком Пётр конфликтует со сверстниками, особенно если не может стать главным в компании.

Мужчины с этим именем грубы по отношению к близким, нередко действуют резко и необдуманно.

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