Как повысить самооценку и полюбить себя

Как часто после расставания с партнером вы чувствовали, что жизнь рушится и что больше такого сильного чувства в вашей жизни не будет?

Сколько раз вы анализировали прошлые отношения и сокрушались по поводу тех или иных слов / поступков? Наверняка многие так страдали.

Есть несколько советов, как перестать страдать и ассоциировать любовь, которая должна быть светлым и счастливым чувством, с несчастьями и переживаниями. Для этого нужно только полюбить себя и принимать таким, каким вы являетесь. Не смотреть на себя глазами общества, а увидеть себя как единственного человека, который будет с вами всю жизнь. Следующие практические советы помогут вам на пути совершенствования самооценки и приобретения любви к себе.

1. Принимайте себя такой, какая вы есть

Встаньте напротив зеркала и внимательно осмотрите себя с ног до головы. Отключите оценку окружающих и смотрите собственными глазами. Научитесь принимать ту наружность, с которой вы родились. Коснитесь разных частей своего тела и скажите: «Это все моё, то, что мне дала природа. Я – уникальна». Проговорите вслух то, что думаете о собственном отражении – все положительное и привлекающее, что видите. И делайте так каждый день.

2. Уважайте собственные решения

Научитесь уважать себя. Для этого всегда придерживаетесь первого решения / первой мысли, о которой подумали. Решили идти в гости в красном платье с вырезом на спине? Не думайте, как на это отреагируют другие, и идите в нем. Увидели красивые туфли и решили купить? Покупайте, несмотря на цену. Не ограничивайте себя, иначе вы не будете доверять своим решениям.

3. Делайте то, что приносит радость и удовольствие

Не делайте того, что вам в тягость, и делайте то, что вам нравится. Нравится есть по утрам авокадо с тостами, а не полезный, но безвкусный низкокалорийный творог? Ешьте авокадо, сделайте себе радость и будьте от этого счастливой. Не нравится мыть посуду? Купите посудомоечную машину и облегчите себе жизнь.

4. Не терпите и говорите то, что вас не устраивает

Говорите без промедления о том, что вам не нравится, никогда не терпите. Категорически не переносите, что ваш мужчина не моет за собой кружки и разбрасывает носки? Скажите ему. Если ничего не поменяется, это не значит, что он не услышал – мужчина не глухой, просто он не собирается ничего менять. Ему важнее собственный комфорт, чем ваше эмоциональное состояние. Значит, это не ваш мужчина. Будьте готовы отпустить его и идти дальше.

5. Научитесь доверять собственным чувствам

Доверяйте себе. Вы имеете право чувствовать самые разные эмоции, и никакие из них не глупые и не пустые, ведь это ваши чувства. Если вам некомфортно от того, что мужчина не пишет или не звонит, сообщите ему об этом. Если вы не видите удовлетворяющей вас отдачи, разрывайте такие отношения сразу, пока глубоко в них не увязли. Да, вы поплачете, но это будет гораздо легче, чем разрывать отношения, в которых вы терпели несколько лет. И постепенно вы перестанете встречать людей, которым на вас наплевать.

6. Не замыкайтесь на отношениях и развивайтесь

Будьте самодостаточной и развивайтесь. Только имея свою жизненную ось и не останавливаясь в развитии, вы будете всегда интересны мужчинам, но главное – самой себе. Когда вы занимаетесь любимым делом, когда вам интересно с самой собой, тогда и другие люди к вам потянутся и полюбят вас такой, какая вы есть.

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