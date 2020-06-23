7 простых причин радоваться жизни

Итак, рассмотрим подробнее все причины. Все мы пытаемся найти смысл жизни, но бесспорная истина, смысл жизни в ней самой. В повседневных мелочах, заботе о близких, любви к детям и природе нас окружающей.

Первая причина

Радоваться новому дню, зеленой траве, яркому солнцу, прозрачному голубому небу, пахнущим цветам, теплому ветру, ласковому морю, весеннему дождю.

Вторая причина

Ваша семья рядом: родители, дети, внуки, наслаждайтесь общением друг с другом и цените время, проведенное в кругу семьи.

Третья — путешествия

Было бы желание, столько уголков в нашей стране и за границей, где еще хотелось бы побывать. Жаль только времени не хватает все объехать.

Четвертая — работа

Вы — классный специалист, вас ценят, вами гордятся, вы нашли себя и занимаетесь тем, что вам нравится. А если у вас еще и свой бизнес, вам вдвойне повезло, ведь немногим это удаётся.

Пятая — хобби

Неважно что вас интересует: коллекционирование марок или дорогих автомобилей, фотографирование, моделирование, садоводство или написание стихов.Вы в это вкладываете частичку себя, а значит становитесь счастливым.

Шестая — любовь

Любить и быть любимым дано не всем, но если она присутствует в вашей жизни, то не восхищаться ей Вы не можете.

Седьмая — способность меняться

Один и тот же человек может быть разным. Нужно заглянуть внутрь себя и найти своё предназначение в жизни.

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.