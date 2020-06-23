7 мифов о йоге, о которых пора забыть

Развеиваем популярные мифы о йоге.

«Йога? Это секта какая-то!»

Йога – это система практик: психических, физических и духовных. Она не подразумевает слепую веру в чудо. Учение йоги – это поиск гармонии и счастья через анализ собственных чувств и действий.

Без хорошей растяжки невозможно заниматься йогой

Асаны (позы) имеют разную степень сложности. Для знакомства с йогой вам будет достаточно уметь поднимать руки и ноги, наклоняться, сидеть, лежать и слегка прогибаться. При регулярных упражнениях тело станет более гибким, что поможет вам принимать более трудные асаны. Кстати, возраст при этом не имеет значения.

Дорого

В эпоху интернета необязательно записываться на занятия в зал или иметь личного тренера. Все позы можно найти в Сети, а для их выполнения вам потребуется только комфортная одежда и, возможно, коврик.

Чтобы увидеть результат, нужно заниматься несколько лет

В физическом плане – да, из-за того, что йога – это упражнения, направленные не на сжигание калорий, а на достижение гармонии с телом и миром. Но изменения в своем внутреннем мире будут заметны быстрее.

На занятия надо тратить много времени

Рекомендуется находиться в асанах от 1 до 5 минут (в зависимости от их вида). Даже при плотном графике можно уделить себе 10-15 минут свободного времени. Все зависит от ваших желаний.

Йогой занимаются только вегетарианцы

Вегетарианство связано с йогой очень опосредовано. Отказ от мяса – это необязательное дополнение. Его практикуют йоги, желающие обрести полную гармонию с природой.

«Зачем мне йога? Я от неё не похудею»

Правильное и регулярное выполнение асан в разы увеличит вашу силу, разовьет выносливость и сделает тело заметно подтянутым. А вообще, йога будет полезна не только как способ похудения, но и как предупреждение болезней сосудов и сердца.

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