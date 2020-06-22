5 комнатных растений, которые приведут в дом деньги

Растения обладают очень мощной энергетикой. А некоторые способны еще и притягивать достаток и счастье в дом. Вот о последних мы и хотим вам рассказать.

Бугенвиллия

Это роскошное цветущее растение считается денежным. Бугенвиллия подойдет к любому интерьеру, но помните, что она очень прихотлива. Растение требует много влаги, не переносит жару и сухой воздух в комнате.

Бамбук

Мощное растение, которое приносит своему хозяину не только достаток, но и здоровье. Его толстые стебли наделены силой и энергией, которой он с удовольствием поделиться со всей семьей. Главное следить, чтобы почва, в которой растет бамбук всегда оставалась влажной.

Толстянка

Ухад за этим растением достаточно простой. Оно неприхотливо, отлично себя чувствует, если его хотя бы иногда поливать.

Пахира

Это экзотическое растение станет настоящим украшением вашего дома. Пахира менее прихотлива, чем бугенвиллия, но имеет свои особенности – она предпочитает, чтобы свет был рассеянным, и чтобы ее время от времени опрыскивали водой. Считается, что пахира приносит в дом не только материальные блага, но и удачу.

Долларовое дерево

Это растение считается женским, и при должном уходе принесет своей хозяйке не только богатства, но и удачу, и счастье в личной жизни.

Растения — это тоже талисман.

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