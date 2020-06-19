4 причины, почему вы без отношений

Основные причины, почему вы находитесь не в отношениях

1. Вы крайне редко ходите на свидания.

Основные последствия отсутствия данного процесса, это ослабление вашего коммуникативного навыка. Вы должны находиться в режиме «выбирать», но фактически из-за крайне редкого взаимодействия с противоположным полом, ваше тело формирует потребность и как следствие, это ведёт к неосознанному выбору, который как правило ничем хорошим не заканчивается.

2. Завышенное Эго и стремление к идеальному партнёру.

У вас есть целый список требований и критериев по отношению к партнёру(ше) и список этот никогда не заканчивается, потому что вы всё время придумываете что-то новое. Вы мечтаете о принце на белом коне, а если вы мужчина, то вероятно ваш выбор пал на модель из Victoria Secret. И всё бы хорошо и вполне допустимо, ведь мечтать никто не запрещает, но проблема в том, что вы не соответствуете тому, чего желаете.

3. Предыдущие болезненные отношения.

Время самый ценный ресурс. Вместо того чтобы проделать работу над ошибками, после не самых удачных отношений, вы погружаетесь в деструктивное состояние. Не желая принимать текущее положение дел, вы закрываетесь и не даёте возможность открывать для себя новое.

4. Семейные репрессии

Вполне распространённая ситуация, когда ваши родственники капают вам на мозги в надежде на то что вы уже наконец-то сделаете выбор в пользу семьи. Мягко говоря вам уже подташнивает от этой темы и естественно это формирует блоки. Как следствие вы проживаете жизнь своих родителей, а не свою.

Будьте любимы и счастливы!

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.