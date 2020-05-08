Нумерологический тест: когда вы встретите свою любовь

У каждого человека есть самое сокровенное, о чем он предпочитает не говорить. Но нет человека, которого не волновал бы вопрос, когда же он встретит свою любовь?

Нумерология, как известно, это учение о том, как числа влияют на судьбу человека. Это возможность приоткрыть завесу неизвестности и заглянуть в будущее.

Самый животрепещущий вопрос для каждого человека — когда же он встретит свою вторую половинку?

Ответить на этот вопрос, согласно нумерологической теории, можно зная дату рождения и день недели.

Например, вы родились 23.02.1991 в субботу. Складываем 2+3+0+2+1+9+9+1+6=33, 3+3=6

Расшифруем теперь значение всех возможных получившихся цифр:

1

Ваша любовь где-то рядом с вами. Возможно вы просто не обращаете внимания, что в вашем окружении есть ваша потенциальная вторая половинка. Или вы вот-вот встретите её в течение полугода. Но, нумерологи вам советуют расставить приоритеты.

2

Ваша долгожданная встреча произойдет в течение года. Скорее всего это будет связано с поездкой по работе. Ваш партнер будет схож с вами по характеру и это в начале отношений вас оттолкнет. Но, отношения будут развиваться, и вы не соскучитесь друг с другом от постоянных противоречий.

3

Вы встретите свою любовь и вступите в отношения только тогда, когда будете к этому готовы. Отношения будут развиваться стремительно. На вас, как на натуру романтическую, будет возложена обязанность вносить в отношения волну умиления.

4

Будьте открытыми к новым знакомствам. Действуйте! Вы встретите свою любовь. Отношения будут страстными, яркими. Ваша пара будет очень темпераментной.

5

Вас познакомят друзья. Возможно, что вы уже знакомы, но что-то мешает развитию ваших отношений. Совет нумерологов вам стать чуточку проще.

6

Ваша встреча с большой вероятностью произойдет на празднике или торжественном мероприятии. Вы сразу поймете, что это ваш человек. Но, отношения будут развиваться очень медленно. Наберитесь терпения.

7

Ваша встреча произойдет через 2 года, не раньше. Придется бороться за свою любовь. Возможно, ваш будущий избранник будет несвободен.

8

В вашем случае, вы встретите свою любовь, когда только захотите. Через день, через неделю, месяц или год. Вероятно, что это будет виртуальное знакомство. Вы станете сначала друзьями, а потом дружба перерастет в любовь.

9

Ваши отношения, возможно, будут служебным романом. Ваш партнер будет по статусу выше. Сначала отношения будут исключительно рабочими. Потом произойдет ситуация, в которой вы посмотрите друг на друга другими глазами. Это произойдет в ближайшие месяцы.

Нумерология не в состоянии точно предвидеть вашу встречу, но главное в этом деле надеяться и верить.

Любите и будьте любимыми!