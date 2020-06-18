3 женских имени со сложной судьбой

Есть женщины, имена которых накладывают отпечаток на их судьбу. Одним в жизни везёт, другим требуется преодолеть много трудностей, чтобы добиться успеха и быть счастливой.

Лариса

Происходит от древнегреческого города Ларисса. Еще одна версия: от греческого слова «ларос» — приятная, сладкая. Яркое радостное, хорошее имя, было распространено на Руси. Натура Ларисы двойственна: в ней есть нечто величественное и одновременно нечто беспомощное. В детстве Лара замкнутый ребёнок, что накладывает отпечаток на её взрослую жизнь.

Ей трудно находить общий язык даже с близкими, так как она субъективна и очень впечатлительна. С детьми она обычно строга, мужу не простит измену никогда, хотя у самой очень выражена нравственность, ищет оправдание чужим ошибкам, себе не прощает ничего. Из них получаются преданные жёны и заботливые матери.

Жизнь приучает её сдерживать свою агрессивность и не навязывать окружающим своих идей. На работе терпеливо относится к не всегда справедливому к ней отношению.

Татьяна

Происходит от латинского «Татиус» — имени сабинского царя. По другой версии , имя Татьяна древнегреческого происхождения, от слова «татто» — устаналивать. Означает поставленная, назначенная. Достаточно эмоциальный ребенок, практична и принципиальна , умеет постоять за себя. Интроверт, не поддаётся влиянию, обладает невероятной памятью, не прощает обид. Иногда ее активность перерастает в излишнюю импульсивность и порывистость, что может осложнить ей жизнь.

Судьба ей готовит много сюрпризов, но она идёт по жизни легко, не оглядываясь назад. У Татьяны практичный ум и она часто добивается в жизни успеха, благодаря своей воле и внутренней энергетике. Она живёт по принципу: «Счастье человека в его руках». Решительный характер позволяет ей сделать карьеру. Обычно у нее свой бизнес, в который она вкладывает душу.

В семье вечная борьба характеров, пытается подчинить себе своих домашних. Хорошая хозяйка, верная жена и заботливая мать. Любит и ценит домашний уют, боится со временем, что-либо менять.

Александра

Женская форма имени — означает защитница людей, мужественная, надёжная. Она исполнена достоинства и значительности. В Александре нет бойцовских качеств: она сговорчива, старается улыбкой сгладить конфликт. Если Саша единственный ребёнок в семье, она становится упрямой и капризной.

Любит превращать всех , начиная с родителей, в своих «рабов», что, конечно же, осложняет ей жизнь. Часто ей не везет в любви, замуж выходит поздно, так как в молодости разочаровывается в мужчинах. У нее много детей, она любящая мать и заботливая жена. Добиться успеха в жизни ей трудно, так как она доверчива, поддаётся чужому влиянию. В медицине она находит своё признание.

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