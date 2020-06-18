Как заставить себя что-то делать

Нам всем хочется достигать каких-то успехов и радоваться жизни.

Но у многих из нас возникает проблема — мы не знаем, как себя заставить делать шаги к мечте. Очень часто это возникает из-за отсутствия мотивации. Я понимаю, какого это, смотреть как другие чего-то добиваются и начинать делать какие-то вещи, а потом на следующий день бросать. Это знакомо, мне кажется, многим из нас.

Но как этого избежать? Как, все-таки, сказать себе: «Вставай! И начни уже!»

Сегодня я расскажу немного об этом. Да, я понимаю, что это будет нелегко, но это необходимо, поверьте. Если вы готовы к первым шагам, то давайте начнем!

Во-первых, вам просто необходимо нормализовать свой график сна и бодрствования. Вы спросите: «А какое это имеет отношение?» и тогда я вам отвечу, что прямое. Если мы хорошо отдыхаем, у нас есть много энергии. Если у нас нарушен сон, то, ясное дело, мы постоянно хотим спать и делать что-то нет сил. Мы постоянно чувствуем себя «живыми трупами».

И поскольку мы сейчас говорим о здоровье, которое сильно влияет на мотивацию, то я вам настоятельно рекомендую занятия спортом. Самый безобидный вид спорта — йога. Но вдобавок к ней стоит подключить еще и медитацию. Перед тем, как начать мотивироваться, нужно успокоить свой организм. Это важно. И да, я знаю, что ушла от мотивации. Но начинать нужно со своего организма.

Я видела много статей, в которых написано, что просто необходимо ставить цели и достигать их. Однако, это неправильно. Я с вами тут делюсь не общим мнением на этот счет, а собственным опытом. Кстати, вырабатывала в себе я мотивацию долго. (Кхм, и мучительно, буду честна). Но мне это удалось. И начинала я со своего организма. Ведь он мой основной механизм, который позволяет идти вперед!

Итак, со здоровьем мы разобрались. Что дальше?

А дальше идет — «Во-вторых». Чтобы чего-то добиться, вам нужно четко понять: «А чего вы хотите достичь?» Ведь просто так ничего не делается. И это будет правильное высказывание. Нельзя к чему-то начать стремится и не забрасывать это, если вы даже не знаете, чего хотите на самом деле.

Поэтому давайте пунктом два сделаем установку цели. Может вы хотите стать гением в химии? Нет? А может вы хотите научиться танцевать? Для этого нужно точно сформулировать цель и никуда не отходить от нее. Не надо миллион крупных целей. У вас может быть одна-две крупные и десять маленьких. Да-да, маленькие тоже необходимы. Как же без них. Возможно, они станут дополнительным мотиватором к движению вперед и достижению больших. Согласна, что такое возможно?

Чуть позже я расскажу вам о следующих пунктах. А пока тренируйте эти.

Вырабатывайте в себе здоровую привычку по отношению к своему организму. Успокойте его.

Установите цель и вперед!

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