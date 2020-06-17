Что расскажет о характере форма вашего пупка

Многие девушки любят демонстрировать свой живот, надев короткие топы для подчеркивания красоты талии или сексуальности пресса.

Люди невольно обращают внимание не только на него, но и на пупок. Так о чем же нам говорит его форма?

Омфаломантия. Слышали о изучении формы пупка? Большинству может показаться это глупым, пока они не вникнут и не поймут, что очертания пупка могут поведать о том, о чем вы даже не догадывались . Хотите узнать некоторые интересные вещи о себе столь непривычным способом?

Итак, мы предлагаем вам пройти простой тест.

Взгляните на картинку.

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А после - на свой живот.

Выберите вариант, рассмотрев хорошо свой пупок. Теперь давайте перейдем к описанию.

1. Выступающий пупок

Если провести аналогию с крупным подбородком, то это признак амбициозной, желающей быть в центре внимания, горделивой личности. Но вы не ждете, что хорошее расположение свалится на вас за «красивые глазки». Вы готовы на поступки. Если нет проблем - вы ее создадите. Тогда можете смело просить лайки за свою находчивость.

2. Круглый пупок

Вы - заядлый оптимист, который привык надеяться и верить. В вас до последнего теплится надежда и вера в лучшее, как раз про таких обычно говорят: « Видят свет в конце тоннеля». Отношения с людьми у вас прекрасные, потому как вы не испытываете страха и стеснения и делитесь своими чувствами и переживаниями.

3. Большой пупок

Ваши отличительные и главные черты характера - добродушие и щедрость. Из вас получаются потрясающие наставники и воспитатели. Но вот руководители из вас никудышные: много тащите на себе, да и не решаетесь высказать свое недовольство подчиненным, которые плохо сделали свою работу. Это может негативно сказаться на вашей самооценке.

4. Низкий пупок

Вы ленивы от природы, физический труд вообще не для вас. Вам нравится работать головой. Но эта разумная лень дает вам огромное поле для фантазии и «игр» ума. То, на что другие затрачивают много сил и времени, вам не по душе, потому как стараетесь найти способ выполнить то же задание быстрее и без лишних движений.

5. Высокий пупок

Некоторые омфаломанты называют такой пупок «идеальным», потому как в обладателе такой формы собраны все качества, о которых другие могут лишь мечтать: отважность, честность, осторожность, а самое главное, у вас есть определенная цель в жизни. Ради ее достижения вы готовы горы свернуть.

6. Мелкий неглубокий пупок

У каждого из нас есть тайные аспекты личности. Но форма такого пупка говорит о том, что вы умеете хранить секреты. Вы понимаете, что если кто-то доверил вам не самую приятную тайну о себе, то все равно будете держать рот на замке. Умение хранить молчание, когда того требует ситуация, появилось у вас из собственного горького опыта.

7. Широкий пупок

Широкий пупок говорит о том, что вы - довольно закрытая личность, с вами нужно быть начеку, потому как неизвестно, что вы на самом деле думаете. Вы осторожны и внимательны к мелочам. Однако, в то же время, тому, кто сумел стать для вас близким человеком, очень повезло. За свое вы будете биться до конца и отстаивать интересы родных в первую очередь.

8. Овальный пупок

Вы наделены повышенной чувствительностью и гиперактивностью. Вам постоянно нужна поддержка, потому как если вы ничем не занимаетесь, то склонны к беспокойству. Все новое для вас - это «пища» для ума. Вы быстро теряете интерес к происходящему, оттого начинаете потом себя угнетать. Так как вы очень чувствительны, но некоторые жизненные неурядицы вам сложно принять, и даже можете на этой почве получить психологическую травму.

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