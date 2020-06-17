Какие заговоры читать в огороде, чтобы получать щедрые плоды

Соседи всегда восхищались умением Агафьи Федоровны выращивать богатый урожай картофеля, огурцов, помидоров и других овощей. Однажды она рассказала секрет, который помогает ей в этом непростом деле.

Агафья Федоровна является опытным дачником. У нее не было такого дачного сезона, чтобы не уродилась какая-нибудь из овощных культур – помидоры, картофель, огурцы, свекла, капуста – женщина всегда вдоволь собирала овощей с грядок в своем огороде. В то время как у многих соседей урожай не всегда был богатым. Одни жаловались на то, что картофель не уродился, другие сетовали на неурожай томатов, а у кого-то и вовсе не выросла морковь.

На расспросы соседей о том, как Агафье Федоровне удается всегда оставаться в «передовиках производства» в деле выращивания овощей, она обычно отвечала уклончиво или отшучивалась. Женщина говорила: «Я вам скажу правду, но вы мне все равно не поверите».

Так и случилось, когда однажды пенсионерка решила поделиться с соседями по участку секретом своего богатого урожая овощей. Агафья Федоровна заявила, что перед посадкой любой овощной культуры в грунт она читает особый заговор.

Звучит он так: «Дай мне, Бог, овощей (название овоща) впрок. Аминь».

Далее бабушка совершает поклоны на все стороны света, за исключением северной, и благодарит землю за помощь в выращивании урожая, а затем производит посадку рассады или семян в грунт.

Женщина также отметила важное условие посадки семян: в этот момент нужно обязательно находиться в хорошем расположении духа. Никогда не стоит заниматься посадкой в плохом настроении.

Еще важное значение имеют лунные циклы. На убывающей Луне нужно совершать посадки корнеплодов – свеклы, моркови, картофеля и других. В полнолуние рекомендуется высаживать круглые плоды – арбузы, дыни, тыкву. Растущая Луна является благоприятным временем для посадки ягодных кустарников и фруктовых деревьев.

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