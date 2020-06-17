5 кошек, которые несут в дом радость

Многие уверены, что кошки несут в дом определённую энергетику. Но как выбрать правильную кошку, которая принесёт в дом счастье, обсудим ниже.

Вы только взгляните в их глаза, кажется, что от этих кошек просто веет некой магией, которая способна сотворить чудеса.

Рыжая кошка

Порода не имеет столько значения, сколько сама расцветка хвостатой. Чтобы постоянно по всем фронтам сопутствовала удача, заведите кошку рыжей расцветки, но обязательно с зелёными глазами. Это кошка занимает первое место в рейтинге самых удачливых и счастливых.

Сиамская кошка

Вокруг этой породы витает множество слухов. Кто-то даже рассказывает, что это кошка отмечена рукой Всевышнего. Сиамская красавица привнесёт благоприятный климат в дом, а её своенравный характер, будет радовать вас долгие годы.

Тайская кошка

Выступают магнитом по привлечению богатства и удачи у людей. Они так же несут в себе гармонию и покой. Во многих семьях после появления этой породы, налаживается контакт между супругами, а дети растут счастливыми и чаще радуются жизни.

Трёхцветная красавица

Именно кошка трехцветной окраски изменит ваши жизни в лучшую сторону. Её лепта будет внесена в каждого члена семьи, так что судьбы ваши резко изменят свою орбиту.

Као-мани

Порода этих кошек признаётся во всем мире королевской. Они притягивают в дом удачу, а так же служат талисманом при рождении детей. Они словно охраняют наших маленьких малышей, оберегая их здоровье.

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