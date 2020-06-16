Как приманить деньги с помощью пирожков

Это не просто вкусные пирожки с капустой, это денежный магнит! Мы расскажем рецепт, а вы попробуете и будете приятно удивлены результату!

Основной посыл в том, чтобы испечь пирожки с капустой определенным методом и ждать поступления денег. В течение нескольких дней после приготовления ваше финансовое положение станет куда лучше.

В любом случае пироги получаются вкусные, а мы искренне верим в то, что все получают действительно желаемое и в то, что мысли материальны!

Для приготовления нам понадобится:

капуста (1 средний кочан) морковь, лук и яйца (по желанию добавить в начинку)сливочное масло (для обжарки начинки) яйцо для смазки пирожковтесто готовое (какое любите, подойдет и дрожжевое, и слоёное)

Если хотите приготовить тесто сами, вот вам состав:

молоко - 100 мл, сахар - 3 ст. л., дрожжи сухие - 1,5 ч. л.,сметана - 200 гр.,3 яйца,100 мл подсолнечного масла,0,5 ч. л. соли,мука - 650 гр.

Если будете делать это воздушное тесто, имейте ввиду, что ему нужно будет подойти в течение пары часов, поэтому это тесто нужно делать заранее.

Тесто можете купить или сделать такое, какое любите — это не принципиально!

Приготовление

Сначала готовим начинку. Берём кочан капусты и начинаем его кромсать ножницами, приговаривая: "Я стригу капусту" и представляя себя обладателем нужной суммы денег. Отбросьте предрассудки и постарайтесь на славу: от того, насколько правдоподобно вы визуализируете и погружаетесь в желаемое, напрямую зависит результат!

Далее мы смазываем сковороду сливочным маслом и отправляем капусту тушиться на 30-40 минут. Начинку можно разнообразить по своему вкусу. Сначала обжариваем морковь и лук до золотистого цвета, потом добавляем туда капусту. Параллельно варим 4 яйца, мелко их режем и уже ближе к концу тушения добавляем к капусте. Соль и перец по вкусу. Не забывайте подкидывать сливочного масла, начинка получается очень нежная.

Пока наша капуста тушится, готовим тесто (или берём покупное и не паримся). Сначала делаем опару: разогреваем молоко, добавляем в него сахар (1 ст. л.) и дрожжи, накрываем пищевой плёнкой и даём немного подойти. В миске смешиваем сметану, яйца, масло, оставшийся сахар и соль, доводим до однородной массы венчиком или миксером. Далее вливаем в сметанную массу подошедшие дрожжи, перемешиваем, добавляем муку и замешиваем тесто. Что важно: по готовности тесто накрываем полотенцем и оставляем подниматься на 2,5 часа.

Раскатываем тесто (у кого нет скалки, можно использовать бутылку), вырезаем кругляшки, добавляем туда остывшую начинку и лепим пирожки.

Далее отправляем пирожки в заранее разогретую духовку на 25-30 минут (при 180 градусах). Советуем перед отправкой в духовку смазать пирожки яичным желтком, тогда они получатся красивые и румяные.

Всё, пирожки готовы, наслаждайтесь сами и обязательно угостите кого-то своим вкусным творением! Едим, радуемся, ждём деньги!

Bon Appetit!

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