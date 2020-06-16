Как использовать стресс с выгодой для организма

Как всегда всё дело в ментальности и вашем жизненном опыте…

Представьте, что у вас последний день отпуска, вы лежите в покачивающемся гамаке на прекрасном пляже одного из Фарерских островов, наслаждаетесь видом прилива, зелеными холмами… Есть только шум Атлантического океана, кричащих птиц и ветра. Вы чувствуете абсолютное спокойствие, смотрите на всю эту красоту, созерцаете и радуетесь, что наконец-то чудесно проводите время вдали от всей суеты своего родного города.

И вот прямо сейчас, в момент наивысшего спокойствия и удовлетворенности, на пляж в сопровождении жутких воплей и рёва мотора, влетают пять квадроциклов с жаждущими веселья подростками. Неприятно? Не то слово… Вы начинаете судорожно прикидывать свои дальнейшие действия. В голове вертится: « Ну что за черт!! Могут меня хоть где-то оставить в покое?!». Что мы получаем в итоге? Испорченное настроение, поднятое давление, раскрасневшееся лицо и нормальный такой уровень раздраженности.

История набирает обороты… После столь неприятной ситуации, вы приходите в свой гостиничный номер, собираете чемодан и через пару часов улетаете обратно в свой суетной город. По дороге из аэропорта, вам звонит работодатель и сообщает следующее: «Денис, я вам скинул презентацию по нашему новому продукту, ознакомьтесь и через полчаса жду вас на конференции. Кроме вас некому выступить». И тут вы впадаете в полный шок и оцепенение, ведь выступления — это с детства не ваш конек. Вас бросает в пот, лицо снова краснеет, дыхание учащается с каждой минутой. Когда вы выходите на сцену вас просто трясет от ужаса, вы заваливаете выступление, а оценку продукта занижают.

Бедный Денис! И мы все каждый день немножко Денис. Ему «посчастливилось» испытать дикий стресс, но в первом случае он был непредсказуемый, а во втором ожидаемый. А теперь разберемся раз и навсегда и запомним, что есть стресс вредный, а есть полезный. И в нашем случае Денис сам выбрал и запрограммировал себя на плохой вариант.

По сути, реакция, которую мы называем «стресс» это нарушение гомеостаза, т.е. выход вашего организма за пределы его стандартного состояния. На самом деле давление, потливость, дрожь полезны для быстрой реакции на меняющиеся обстоятельства. Также уровень кислорода в мозге повышается, а это ведь супер! Почему тогда Денис был подавлен, а не доволен? Всё потому что он сам так решил! Дело в его реакции. А теперь, представим, как можно было выйти из этих ситуаций. В первом случае, можно было испытать радость от того, что в последний момент отдыха, ты можешь еще и в виде бонуса погонять по пляжу на квадрике… Просто подойди и попроси прокатиться! А когда ты прилетел домой, и тебе звонят с работы с новостью о предстоящей презентации… Это опять же крутая новость, ведь именно ты будешь «лицом» продукта! Решай теперь сам! А каким Денисом будешь ты?

Если вы не знаете статистики смертности, катализатором которой выступают симптомы тревожности и «плохого» стресса, то посмотрите данные ВОЗ. Конечно, стресс сам по себе не приведет к летальному исходу, но постоянный неконтролируемый процесс невроза и ваша искренняя вера в это делает ваш организм слабее.

В следующий раз, когда ваш организм начнет беситься от того, что неподвластно вам, просто почувствуйте прилив энергии и поверните ситуацию в пользу для себя.

Кого ожидают пикантные приключения, а кого – деньги? Видеогороскоп на 15-21 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 15 по 21 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.