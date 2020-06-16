Что может рассказать о вас форма ваших ногтей

С давних времен руки считаются отражением внутреннего мира человека.

По ним раскрывают тайны и предсказывают будущее. По форме ногтей можно также рассказать о характере человека и его внутреннем «Я». Простой тест позволит вам узнать скрытые черты своего характера, на которые раньше вы, возможно, не обращали внимания.

Посмотрите на картинку и на свои ногти, выберите вариант, который точно совпадает с вашей формой.

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Выбрали?! Давайте узнаем, что означает ваш выбор.

Вариант 1 – Прямоугольные ногти

Вы жизнерадостный и целеустремленный человек, который знает, чего хочет от жизни. Вы умеете ставить цели и достигать их, преодолевая все препятствия и трудности, возникающие на пути, ведь для вас главное результат. При этом вы очень чувственный и утонченный человек, который умеет видеть прекрасное и радоваться простым мелочам.

Вариант 2 – Трапециевидные ногти

Вы уверенный человек с высокой самооценкой, однако вы не всегда готовы объективно принять и оценить ситуацию. Ваше высокое мнение о себе может сыграть с вами злую шутку, ведь люди обычно не любят выскочек. Задумайтесь об этом и постарайтесь больше прислушиваться к чужому мнению.

Вариант 3 – Квадратные ногти

Вы спокойный и уравновешенный человек. Многие считают вас серой мышкой, даже не подозревая, на что готово ваше внутреннее «Я». Вы легко воспринимаете неудачи, воспринимая их как временные трудности, и сразу же отправляетесь решать следующую задачу. Возможно, поэтому вы всегда добиваетесь того, чего хотите.

Вариант 4 – Круглые ногти

Вы добрый, сентиментальный и мечтательный человек. Вы боитесь идти вперед, и часто зависите от мнения окружающих. К чужим советам стоит прислушиваться, но не следовать им неукоснительно. Задумайтесь об этом, ваше мнение всегда должно быть решающим, не давайте людям вмешиваться в вашу жизнь.

Вариант 5 – Веерообразные ногти

Вы утонченный и душевный человек, для которого духовные ценности нередко стоят выше житейских проблем. Вы очень ранимы и часто переживаете по пустякам. Однако вы обладаете прекрасным чувством юмора и можете посмеяться не только над собой, но и над другими. Будьте осторожны, ваш сарказм нередко находится буквально на грани, и вы можете легко обидеть человека.

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