5 женских имён со счастливой судьбой

Все люди отличаются друг от друга не только характерами, внешностью и привычками, так же людей друг от друга отличают из имена.

Существуют общества учёных, занимающихся изучением имен, и существует гипотеза, что от имени зависит судьба человека.

Анна. Девушки с именем Анна очень добры к окружающим ща что их и любят. Так же Анны имеют невероятный талант к рукоделию, чем заслужили восхищение в кругу своим подруг. Девушки отлично разбираются в моде, умело сочетают цвета и делают превосходный макияж. Сильная интуиция помогает оградить от себя нежелательных людей и оставить лишь самых преданных.

Дарья. Обладательницы этого имени очень волевые, сообразительные и решительные. Во всех конкурсах даёт достойную битву противникам, но не оставляет им ни единого шанса на победу.

Елена. Обладательницы острого ума и зоркого глаза. Всегда достигают поставленных целей, идя к ним уверенной походкой. Имеет дар привлекать к себе людей, так что те сами того не заметят. Хорошая интуиция - ещё один козырь девушек с именем Елена.

Ирина. Самостоятельность и решительность с малых лет, то что отличает Ирин. Общительная, умная, способная девочка вырастет м этим именем. Дар быть лидером и руководителем у девушек присутствует с малых лет.

Мария. Девушки Марии веселые, общительные, желанные. С помощью интуиции выбирает лишь самых честных друзей. Марии - отличные жены, всегда поддержат мужа и сделают дом теплым и уютным. Хорошие подруги, редко завидуют и всегда помогают.

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