3 неверные женщины по знаку зодиака

Нельзя оценить верность спутницы жизни только по тому, что она относится к определенному знаку зодиака, но астрологи все же выделили именно трех представительниц зодиакального созвездия, у которых проявляется стремление к измене в большей степени. Давайте же посмотрим на тех, у кого есть склонность «ходить на сторону».

Диву даешься, насколько женщины этого знака непредсказуемы. Захотят изменить — изменят и глазом не успеете моргнуть. Для них абсолютно не играют роли то, что они уже давно находятся в браке или много лет в отношениях со своим избранником. Даже наличие детей их не смущает — они постоянно находятся в поиске новых ощущений и приключений. Женщины-близнецы, когда от них все-таки уходят, искренне заливаются горькими слезами. Знайте, месть их будет страшна, и гадостей можете наслушаться в свой адрес, но и даже после могут еще вернуться к вам. Понятие верности для них хрупкое и, к сожалению, временное.

Склонны к интрижкам на стороне. Женщины-Весы — эмоциональные, ревнивые и довольно противоречивые натуры. Измена для них — вовсе не проблема до тех пор, пока их партнер это не выяснил. В основном, они ищут приключений на свою голову до брака. Такие женщины обожают комплименты и лесть, поэтому мужчины запросто могут этим воспользоваться. Вам следует восхищаеться своей дамой сердца, иначе обязательно найдется тот, кто это сделает за вас. Весы времени даром терять не будут.

Женщины-Тельцы честолюбивые, поэтому измена для них некий способ самовыражения. На других мужчин смело могут себе позволить заглядываться. Если они в вас влюблены, можете еще рассчитывать на верность, но стоит лишь чувствам угаснуть и она надолго не задержится возле вас. Такие девушки бегут от скучных мужчин, постоянство им не нужно. Придется вам все время подогревать к себе интерес. Усмирить нрав Тельца поможет семья, она на первом месте для них.