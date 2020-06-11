Какие цвета и оттенки принесут удачу в 2020 году по фэншуй

Правильно подобранные оттенки наладят потоки энергии и привлекут в вашу жизнь счастье, богатство и везение.

Но чтобы правильно использовать методики фэншуй, нужно разобраться в этом вопросе более глубоко.

Сейчас 2020 год, и для него вселенная задаёт свои правила, давайте же разберемся в них более подробно.

Начиная с 25 января наступил год Металлической крысы. Это означает, что данный знак восточного гороскопа влияет на всё окружающее нас пространство.

Основные качества этого знака стабильность, прогресс, понимание, точность, верность, внимание.

Если придерживаться определённых правил и следовать указаниям фэншуй, год может стать счастливым и гармоничным, наполненным удачей. Это прекрасное время, когда под ногами вы почувствуете почву для новых начинаний.

Стоит отметить, что 2020 год будет проходить под влиянием стихии Земли. Это тоже, несомненно, отразится на выборе цветов для привлечения правильной энергии в вашу жизнь.

Элементы

Учитывая древнейшее искусство фэншуй, у каждого человека есть цвета, насыщающие его энергию и подавляющие её. Также и с годом в зависимости от того, какая стихия влияет на планету, меняются и благоприятные цвета.Причём, хочу заметить, что это касается не только предметов гардероба, но и украшений, которые вы носите.

Даже декор, окружающий вас дома и на работе, притягивает к себе энергии разного вида в зависимости от цвета. 2020-й относится к элементу металлу. И если вы хотите провести этот год максимально благоприятно и плодотворно, вам стоит прислушаться к учениям древней науки.

Основные счастливые цвета Год Металлической крысы принесёт вам стабильность и удачу, если в своей одежде и украшениях вы будете чаще использовать цвета, гармонирующие с элементом восточного гороскопа.

Естественно, любые вещи цвета металлик придут вам на помощь в этом году. Также очень помогут привлечь позитивную энергию в жизнь белый, золотой и серый. Многие уверены, что одеваться в одежду этих оттенков стоит лишь на празднование Нового года, но на самом деле это не так.

Они способны приносить вам счастье и удачу в любой день. Главное знать, какой цвет вам подходит. Очень важно подбирать нужные оттенки, ведь если одни цвета приносят удачу и позитивную энергию, так другие истощают вас и создают преграды на пути к цели.

Так что если вы желаете привлечь счастье и удачу в свою жизнь, советую вам окружить себя следующими оттенками:

зелёный;

небесно-голубой;

светло-коричневый;

терракотовый (кто не знает, это цвет глины);

жёлтый;

песчаный;

бежевый.

Именно эти оттенки удачно повлияют на вашу жизнь, если вы окружите себя ими в повседневной жизни. Стихия Земля даёт почву и силы для достижения целей, она стабильна и ценит трудолюбие.