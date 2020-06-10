Какие драгоценные камни подходят разным знакам

Нет универсальных камней и нет универсальных знаков зодиака.

У каждого астрологического знака есть драгоценный камень, который идеально подходит именно ему, а также способен стать амулетом, оберегом и способом притянуть удачу на свою сторону.

Знак, за который «отвечает» Марс. Марс — планета с огромной энергетикой, яркой и заметной. Камень Овна — рубин. Овны решительны и бесстрашны. Ношение подходящего камня способно уберечь их от опасности.

За тельцов отвечает Венера, и у них не один идеальный камень. Камни тельца — изумруд и бирюза. Тельцы — очень гармоничный и спокойный знак, ношение драгоценных талисманов лишь делает их более уверенными.

Камни Близнецов — камни Меркурия. К ним относятся жёлтый сапфир и топаз-империал. Ношение этих камней даст спокойствие и благополучие.

Камни, идеальные для ношения Раков — аквамарины. Ракам покровительствует сама Луна. Лунный камень, к слову, тоже подходит.

Львам необходимы камни Солнца — алмаз и хризолит. Львы вообще очень зависимы от природных талисманов. Поэтому камни желательно носить часто.

Дева — также знак под охраной Меркурия. Камни Дев — опалы и изумруды. Изумруды помогут знаку обрести любовь, семью и счастье.

За весами следит Венера. Их камни — розовый сапфир и циркон — гиацинт. Если весы стремятся к деньгами и успеху, эти камни способны помочь.

Скорпионы — огненный знак, как и овны. Им благоволит Марс. Идеальный камень — гранат. Скорпионов драгоценные камни, подходящие им, уберегут от беды, как и овнов.

Синий сапфир и бирюза — идеально подходящие камни для стрельцов. За них отвечает Юпитер. Стрельцы получат душевное равновесие и спокойствие.

Уран отвечает за благополучие Козерогов, за ними также приглядывает Сатурн. Такие вот Козероги счастливчики. Идеальный камень — шпинель, ещё подходит турмалин.

Голубой циркон и аквамарин, именно эти камни велит носить Водолеям Сатурн, который является их покровителем.

Юпитер всегда благоволит Рыбам. Богатство и роскошь им принесёт ношение бирюзы и турмалинов разных цветов.