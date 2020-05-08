Нумерология – это наука о цифрах. По мнению специалистов, каждое число имеет для жизни отдельного человека определенное значение, во многом определяя его судьбу.

Сегодня предлагаем вашему вниманию подробный нумерологический гороскоп на май 2020 года. Он особенно подойдет тем людям, которые привыкли тщательно планировать свою жизнь. Стоит отметить, что главной цифрой мая станет единица, которая и предопределит ваше отношение к работе, личной жизни и к самому себе.

Финансы и работа

Май является прекрасным месяцем для тех, у кого должно быть все под контролем. Очень важно на этот месяц расписать подробный план, который поможет отделить важные дела от второстепенных. Нумерологи уверены, что последний месяц весны – не самое лучшее время для рискованных и авантюрных мероприятий. Не стоит гнаться за легкой наживой, поскольку вы можете проиграть. Самый лучший вариант – направить свои средства на образование. Поверьте, в дальнейшем это принесет вам неплохой доход, а также уверенность в будущем.

Единица – это цифра карьерных свершений, именно поэтому можно смело реализовывать себя в этой области. Направьте все свои лидерские качества на сохранение авторитета в работе и бизнесе. Однако не стоит забывать о том, что все-таки нужно подстраиваться под обстоятельства.

Любовь и отношения

Нумерологи уверены, что май – неплохое время для проявления своих чувств и искренних эмоций. В целом месяц очень хорош для любовных свершений. В одиночестве точно не стоит проводить время. Единица обладает энергией притяжения, которая положительно воздействует на любящих людей.

Для семейных пар май станет месяцем установления долгожданной гармонии в отношениях. Для тех же, кто пока не нашел свою пару, самое время это сделать. Судьба сама будет вести вас за руку, помогая в любых начинаниях.

Настроение и здоровье

Единица позволяет нам принимать в свою жизнь положительные эмоции. Все это будет соответствующим образом влиять на наше здоровье и самочувствие. Те, кто давно находился в подавленном состоянии вдруг воспрянут духом и смогут завершить накопившиеся дела. Удастся победить внутренние страхи и справиться в самыми значительными жизненными проблемами.