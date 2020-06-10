3 знака, под которыми рождаются истинные леди

Истинная леди — эталон женственности, элегантности и изысканных манер.

Неужели за эти качества ответственны созвездия, под которыми рождаются женщины? Астрологи говорят, что да. Три зодиакальных знака, о которых пойдет речь в нашей статье, с завидным постоянством «поставляют» человечеству настоящих леди.

Прав был незабвенный Коровьев, когда утверждал, что кровь — великое дело. Тот, кто хоть раз видел истинную Львицу, не сможет не согласиться с этими словами. Эти женщины словно рождаются на свет с целым лукошком качеств, присущих лишь настоящим гранд-дамам: тут и чувство собственного достоинства, и великодушие, и самоотверженность, и умение держать себя в любом обществе. Каждая Львица выглядит и ведет себя так, словно в любой момент готова заткнуть за пояс любую коронованную особу.

Сдержанность в эмоциях, отменный вкус и манеры истинной аристократки — такими мы видим женщин-Весов. Им глубоко претит любая вульгарность, они не позволяют себе склочничать или распускать сплетни. Весы, как и положено истинным леди, умеют сопереживать, но никогда не донимают непрошенными советами. Они держат обещания и умеют сохранять стойкость при любых обстоятельствах. Эталон, право слово, эталон!

Есть подозрение, что все Рыбы уже рождаются истинными леди. Даже если генеалогическое древо «рыбки» не обнаруживает ее принадлежности к особам голубой крови, все равно ее врожденный аристократизм производит неизгладимое впечатление на окружающих, а манерам может позавидовать любая принцесса. Леди-Рыба всегда готова прийти на помощь, при этом она умеет сделать так, что любой ее собеседник ощущает себя значимой персоной. А этот талант, что ни говори, присущ лишь избранным!

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.