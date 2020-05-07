3 вопроса, которые нужно задать на первом свидании

Несколько лет среди пользователей интернета популярен анекдот о парне, который снимал квартиру напополам со своей девушкой, а через год выяснилось, что это его квартира. Как говорится, история смешная – ситуация страшная.

Современные отношения все чаще напоминают взаимовыгодное сотрудничество: мужчины ждут от женщин равноправного участия в материальных вопросах, а женщины соглашаются на такие условия в обмен на статус.

Если вы хотите построить отношения с достойным мужчиной, который возьмет на себя ответственность за ваше благополучие, задайте потенциальному партнеру три вопроса:

Должны ли мужчина и женщина жить вместе

Ответ на этот вопрос покажет, насколько серьезно ваш собеседник относится к семье и браку. По мнению многих психологов, совместное проживание – обязательное условие здоровых отношений. Ваш поклонник не видит смысла жить с одной женщиной? Будьте готовы к тому, что в дальнейшем он будет вести себя безрассудно и инфантильно.

Где должны жить мужчина и женщина

Гармоничные отношения подразумевают проживание на территории мужчины, не зависимо от того, есть у него в собственности жилплощадь или нет. Приведя мужчину в свой дом, оплачивая с ним напополам аренду жилья или соглашаясь на проживание с родителями, женщина лишает его мотивации к достижениям. Состоявшемуся мужчине важно быть хозяином положения. В противном случае он рискует стать элементом интерьера, который в любой момент могут выставить за дверь. Если ваш потенциальный партнер не видит в этом ничего плохого, то, скорее всего, со временем вы поменяетесь ролями, и уже на вас ляжет ответственность за его благополучие.

Нужны ли семейному бюджету деньги женщины

Этот вопрос плавно вытекает из предыдущего. Нормальный мужчина уверен, что финансовая сторона вопроса отношений касается только его. Женщина может работать, но ее деньги не должны быть частью общего бюджета. По своему желанию дамы радуют своих партнеров подарками, но только такими, которые по цене не превышают возможности мужчины. Даже когда в семье возникают финансовые трудности, жена не должна экономить на себе и отказываться от привычного образа жизни, иначе муж может расслабиться и отказаться от попыток исправить сложившееся положение.

Важность этих простых вопросов обусловлена тем, что они в короткий срок помогают определить, какой человек перед вами: сильный и уверенный или безвольный и апатичный. Зная это, вы сможете осознанно принимать решения о продолжении отношений с ним, чтобы в будущем не испытать разочарования.