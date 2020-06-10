Давая имя своему ребёнку, родители руководствуются собственными предпочтениями.

Порой они совершенно не задумываются, какая судьба ждёт их чадо с таким именем. Так, для девочки имя нужно выбирать особенно тщательно. Специалисты в области психологии и эзотерики назвали 5 женских имён, которые мужчины терпеть не могут. Они будут избегать называть девушку по имени, а со временем могут и вовсе заявить о расставании.

1. Ульяна

Девочки с таким именем — сильные, самостоятельные натуры. Они упрямы и слушают только себя. Мало того, что мужчинам не понравится такое стремление к независимости, так ещё и имя они воспринимают неоднозначно. Особенно сокращённый его вариант «Уля».

2. Диана

Диана — настоящий боец, охотница. Защитник в лице мужчины им не нужен и они при каждом удобном случае это демонстрируют. Сильный пол рядом с Дианой ощущает себя ущербным. Имя мужчин тоже мало привлекает. Нерусское оно, диковатое.

3. Зинаида

Имя древнее, и раньше считалось очень красивым. Но сегодня оно воспринимается как архаизм. Имя «Зина» подходит, скорее бабушке, чем юной леди. К тому же, возникают ассоциации с детским стишком про резиновую Зину. Хотя если девушка во всех отношениях приятная, мужчина вряд ли прекратит с ней общение только из-за имени.

4. Анастасия

Почему же Насть мужчины обходят стороной? Вроде бы, имя звучное, величественное. А всё потому, что с детства Анастасия успевает зарекомендовать себя как авантюристка. Никогда не знаешь, что она выкинет на этот раз. С ней как на вулкане. Для семейной размеренной жизни такая дама точно не подходит, разве что для яркого и недолгого любовного приключения.

5. Агнесса

Мужчинам нравятся эмоциональные особы, но Агнесса слишком уж перебарщивает. В порыве они способны на такие эпатажные поступки, что мужчине сквозь землю провалиться хочется. А вот Агнессу мнение окружающих совершенно не волнует.