33 несчастья: привычки, которые отпугивают от нас удачу

Вам кажется, что началась черная полоса в жизни? Возможно, вы сами отпугиваете от себя удачу.

Зависимость от мнения окружающих

Действительно, очень сложно сказать «Да», когда все вокруг говорят «Нет». Но попробовать все же стоит. Далеко не всегда то, что говорят окружающие является правильным. Некоторые завидуют или желают зла, поэтому и отговаривают. А другим просто все равно на вашу жизнь. И не стоит никого обвинять, запомните: ваше будущее зависит только от вас. Так что, если вам сложно решиться на что-то, прислушайтесь в первую очередь к своему сердцу, а не мнению окружающих.

Часто использовать в своей речи частицу «не»

Казалось бы, всего лишь маленькая частица, но она играет очень большую роль в нашей жизни. Все объясняется психологией. Например, фразы «я не умею это делать» и «мне дается это с большим трудом» по смыслу примерно одинаковы, но в корне меняют восприятие человека. Говоря «не» мы автоматически выстраиваем стену и сталкиваемся с некой обреченностью. А вот «мне это дается с трудом» говорит о том, что да, я еще не всему научился, будет сложно, но возможно.

Частые мысли о прошлом

Каждому знакомо такое чувство, когда мы вспоминаем прошлое и начинаем скучать по времени или людям. А еще хуже, пытаемся все это вернуть. Запомните, это делать нельзя никогда. Если что-то в прошлом было прекрасно, сейчас этого уже не существует, поэтому стоит отпустить и смотреть в перед. Например, у вас была сильная любовь, но потом вы расстались. Вспоминая, вы хотите вернуть это, ведь с тем человеком было так хорошо. Но того человека уже нет. Прошло время, он изменился, теперь у него другие взгляды и ценности и вам уже не будет так хорошо. Да, принять это сложно, но нужно. Позвольте себе отпустить все, что было в прошлом, ведь в настоящем оно не имеет никакого значения. Важно только то, что здесь и сейчас и будущее.

Привязываться к вещам

Запомните: пока мы держим вокруг себя старье – новому приходить просто некуда. Нужно научиться отпускать не только людей, но и вещи. Они перегружают нашу жизнь, делая ее статичной. Стоит хорошо осознавать, что избавляясь от чего-то старого, мы не только освобождаем место, но и сбрасываем некий груз, который тянул нас очень долго.