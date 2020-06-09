3 мужских имени, приносящих успех их обладателю

Имена всегда хранили и до сих пор хранят в себе какой-то тайный смысл.

Не зря наши родители долго думали, как назвать ребёнка, ведь это своего рода ключ к его настоящему и будущему.

Михаил

Происходит от древнееврейского имени Микаэль — равный, подобный Яхве (богу), божественный. Михаил щедр, не мелочен, порой сентиментален. Но это не мешает ему сделать карьеру. В молодости чаще идеалист, душа компании, играет на гитаре, любит быть в центре внимания. В жене ценит верность, чаще всего однолюб. Обожает детей, во всем им помогает, вовремя распознав их таланты. У него всегда находится время поприсутствовать на танцах у дочери или секции карате у сына.

Успеха добивается чаще всего в области торговли или медицины, делает блистательную карьеру. В бизнесе решителен и смел, достигает своих поставленных целей благодаря аналитическому уму и стремлению вперед. Бывает с подчиненными строг, но всегда находит доводы и соответствующую аргументацию.

Юрий

Юрий — славянская форма имени Георгий — земледелец, созидатель. Очень красивое, хорошее и величественное имя. Юрий спокоен, благороден, сдержан, рассудителен, что очень помогает ему в жизни. С детства он формируется как личность. Сосредоточенный на своём внутреннем мире человек.

Это лидер, напористый победитель. Обладает цепким и гибким умом. Ему свойственный хорошая речь, манеры, жесткий самоконтроль. Интересы и благополучие семьи для него очень важны, поэтому он отдаёт все свои силы для достижения материальных благ. В жены выбирает мудрую женщину, которая направляет и помогает ему в жизни. Детей любит, но времени проводит с ним мало. Так как почти всегда на работе или в командировках.

Сергей

От римского «Сергиус»— высокочтимый, почтенный, ясный. Сергей сдержан в проявлении чувств. Предпочитает действия и поступки, словам. Это личность воспевающая жизнь, он почти всегда на слуху, его имя часто мелькает на театральных подмостках, на радио, телевидении. Парадокс: многие с ним конфликтуют, но когда его нет, сохраняют о нем самые лучшие воспоминания. Женщины в него влюбляются, он красиво ухаживает, дарит цветы, пишет стихи, умеет добиться своего. Выбирает сильную женщину, как и он сам. Ценит спокойный уклад жизни, домашний уют и гордится успехами своих детей.

Его привлекает работа, где необходимы творчество и талант воплощения. Сергеи часто становятся театральными деятелями, актерами, композиторами, художниками, писателями, учеными. Они всегда добиваются того, что планируют себе в детстве. Они добиваются успеха, веря в собственные силы, а не ждут подарков от судьбы. Ценят домашний уют и гордятся успехами детей.