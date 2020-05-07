3 женских имени, на которых лежит венец безбрачия

Если женщине не везёт в любви, и она никак не может построить семью, тут поневоле задумаешься - а не на роду ли тебе такая беда начертана.

Кто-то читает астрологические прогнозы, кто-то идёт к бабке-колдунье, чтобы узнать свою судьбу.

А вот легендарная целительница Джуна однажды сказала, что многое в этом плане зависит от имени человека. И назвала имена, которые не позволяют их носительницам стать счастливыми.

Алла

Женщины с этим именем напористы, деловиты и вполне самодостаточны. Часто видят в мужчинах лишь приложение к себе любимым. Быть на вторых ролях не каждому партнёру хочется. Вот и выходит, что вокруг Аллы всю жизнь мужчины вьются, а того самого единственного найти она не может.

Вера

Слишком доверчива и романтична. Идеализирует своего избранника, а потом судьба нередко окунает её в жестокую реальность. Ей бы спуститься с небес на землю, а она продолжает верить в чудо. Жизнь бьёт её раз за разом, а она всё также наступает на одни и те же грабли.

Людмила

Волевая, сильная духом и привыкшая коня на скаку останавливать Людмила не видит своего счастья с мужчиной, который слабее неё. А найти того, кто окажется сильнее, оказывается совсем непросто. Иногда на это уходят долгие годы. Иногда вся жизнь…