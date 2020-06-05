Куда поставить зеркало, чтобы привлечь богатство

Предупреждён - значит вооружён.

Зеркала увеличивают то, что они отображают поэтому если они отражают что-то неблагоприятное, это еще больше увеличивается. На самом деле, существует множество запретов и рекомендаций для расположения зеркала.

Зеркала отображают предмет того, что находится в их непосредственной близости. Так, при выборе зеркала нужно учитывать множество факторов.

Прежде всего необходимо определить, где будет располагаться зеркало, а затем, какую функцию оно должно выполнять. Мы используем зеркала, чтобы увеличить пространство или энергию, компенсировать недостаточный угол комнаты, отклонить поток положительной энергии в желаемом направлении, или отразить отрицательную энергию.

Запреты

Зеркала, отображая что-то неблагоприятное, увеличивают его. На самом деле, существует множество запретов, связанных с зеркалами.

Они никогда не должны располагаться так, чтобы производить прямое отражение входной двери, поскольку она посылает всю позитивную энергию, которая хочет «войти» в наш дом, наружу.

Вы не должны размещать их так, чтобы они отражали туалет, ванную или кухню.

В них не должны отражаться мусорные баки, скопившийся мусор или грязь.

Находясь в спальне, они создают «разногласия и недопонимание» между супругами и способствуют внебрачным связям. Находятся ли они на потолке, на стене, или в шкафу у кровати. Отражение в зеркале спящих людей вызывает вредную энергию, болезни, и другие отрицательные факторы, опасные для жизни.

Выбирая положение зеркала, вы должны знать, что зеркало является элементом воды, и, следовательно, никогда не должно быть установлено в южном секторе дома.

Все эти предупреждения кажутся пугающими, но если вы будете следовать всем правилам, зеркала могут принести вам счастье и прогресс.

Позитивный настрой

В маленьких комнатах большое зеркало создаст впечатление, что комната больше, чем она есть на самом деле.

Зеркало, установленное в столовой, отражает еду на столе, что принесет семье благополучие и гармоничные семейные отношения.

Возможно, вы заметили, что все больше и больше магазинов, устанавливают зеркала возле кассового аппарата. Зеркало символически удваивает количество денег, поступающих в кассу, и, таким образом, приносит положительную энергию, которая привлекает больше богатства. Так же в магазинах зеркала используются для оптического увеличения количества товаров на полках, что аналогично расположению зеркал рядом с кассовым аппаратом.

Кроме того, вы можете заменить отсутствующий угол комнаты неправильной формы зеркалом. Все, что вам нужно сделать, это разместить зеркало на стене, которое нарушает правильную форму комнаты, и, символически зеркало расширит пространство в требуемом направлении.

В коридорах энергия течет быстро, мощно и движется прямо в одну комнату, пренебрегая другими, вы можете использовать зеркало для отвода энергии в другие комнаты дома.

Отталкивание отрицательной энергии

Это так же самая сложная часть об использовании зеркал, и ни в коем случае не рекомендуется к применению.

Если негатив прямо попадает на входную дверь, эту энергию можно оттолкнуть, разместив зеркало прямо на входной двери или над ней. Это может показаться простым и эффективным, но, эта отраженная негативная энергия на высокой скорости, и в увеличенном виде будет прямо поражать дом соседа и его обитателей, принося с собой несчастья, болезни и потери.

Делать этого не стоит. Христиане сказали бы: «Бог видит все, Бог знает все», буддисты и индуисты говорят, — «каждое действие напрямую влияет на нашу карму».