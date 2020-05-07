Абьюзер: 5 признаков тирана в отношениях

Тема домашнего насилия не теряет своей актуальности на протяжении нескольких лет.

Женщины все чаще отказываются от убеждения «бьет – значит любит» и стремятся к отношениям, в которых чувствуют себя одновременно свободными и защищенными своим партнером. Как же распознать потенциального тирана и не вступить с ним в отношения? Психологи выделяют несколько признаков, которые красноречиво говорят о деспотичности характера мужчины. Наличие одного или нескольких таких признаков должно сказать женщине о том, что она рискует стать жертвой домашнего насилия.

Во-первых, абьюзер стремится радикально контролировать свою избранницу. Он должен знать где, с кем, когда она общается; проверяет ее телефон и соцсети. Любой намек на личное пространство женщины выводит его из себя.

Во-вторых, домашний тиран чаще всего оказывается патологическим ревнивцем. Он находит поводы для ревности в абсолютно безобидных словах и поступках, для него недопустимо понятие дружбы между его женщиной и любым другим мужчиной, профессиональные связи тоже вызывают в нем агрессию.

Третий признак вытекает из двух предыдущих: абьюзер вынуждает свою партнершу бросить работу или учебу. Он объясняет это тем, что хочет взять на себя финансовую ответственность за женщину. На самом деле, он пытается вырвать ее из социума, лишить профессии и возможности зарабатывать, чтобы в будущем она была полностью от него зависима.

По этой же причине деспот настаивает на разрыве связей с семьей и друзьями. Ему необходимо ощущать полную власть над своей возлюбленной. Для него болезненна сама мысль о том, что в жизни женщины могут присутствовать значимые люди. Сначала абьюзер придумывает разные поводы, чтобы не пустить ее в гости к маме, а со временем откровенно это запрещает.

И наконец, психологический насильник неуважительно относится к женщинам. Он может быть ласковым и внимательным со своей избранницей на стадии знакомства, но при этом будет презрительно и грубо отзываться о других женщинах, особенно о своей бывшей. Для нее он не выбирает выражения, причем чаще всего звучат обвинения в неверности и распущенности.

Заметив у своего поклонника подобные проявления, женщина должна всерьез задуматься о том, какой потенциальной опасности она себя подвергает.