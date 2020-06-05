Линия брака на руке: где она находится и о чём может рассказать

Хиромантия — это целая наука, помогающая узнать будущее человека по линиям на руке.

Линия, отвечающая за брачные узы, расскажет о том, как скоро встретите любимого человека, удачной ли будет совместная жизнь.

Эксперты читают ведущую руку: если правша — то на правой и наоборот.

Линию брака отыскать несложно, она находится под мизинцем, как указано на фотографии:

SM News

Эти линии не всегда говорят именно об официально браке, это может быть долгое сожительство.

Значение линий брака:

Если линия брака продолжительная и ровная, то вас ждёт счастливая семейная жизнь.

Если линия имеет ответвление вверх, молодожёны быстро разлюбят друг друга.

Если линия идёт вниз и соединяется с линией сердца, то этот человек переживёт супруга или супругу.

Если линия имеет обрыв, то это означает серьёзный конфликт. Подобный знак говорит о разводе или разрыве отношений. Но всё зависит от самих супругов.

О разводе свидетельствуют развилки на конце линии.

Если линии соединяются друг с другом, то отношения будет ждать череда расставаний, но в итоге всё закончится бракосочетанием.

Если линий несколько, то это не означает, что отношения непременно закончатся официальной регистрацией. Вероятно, будут присутствовать продолжительные отношения.

Если на ладони отсутствует линия брака, то это не говорит о том, что человек будет одиноким.

Скорее всего, брак будет заключен по расчёту или из-за беременности. Такой союз может быть вполне счастливым и продолжительным.