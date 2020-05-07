Знаки судьбы: о чем расскажут родинки на вашем лице

Еще с древности люди уделяли большое значение родинкам на лице, считая их своеобразными судьбоносными знаками. Они были уверены, что родинка просто так не может появиться на том или ином месте. Во всем есть свой смысл.

Родинки и их формы

Прежде, чем начать разговор о расположении родинок, необходимо также узнать и об их форме. Эта деталь является тоже немаловажной.

Например, родинка красивой и округлой формы предскажет ее владельцу положительные события.

Овальная, вытянутой и продолговатой формы сулит удачливость, но в умеренном количестве.

Родинка неправильной формы может сулить человеку страхи и неуверенность в себе. Он будет постоянно находиться в сомнениях.

Значение родинок на лице

А теперь внимательно посмотрите на свое лицо, стараясь не упустить главного – расположения родинок.

Родинка на лбу

Как правило, такая родинка говорит о величии человека, а также о его особенном даре. Если родинка расположена над переносицей между бровями, то в данном случае можно говорить о наличии у человека каких-то способностей. Такие люди могут обладать даром ясновидения. Родинка над правой бровью предскажет удачный брак, а на левой – в точности наоборот.

Родинка на носу

Такая родинка является очень хорошим знаком, который сулит человеку везение и счастье. Характер ее обладателя – легкий и очень уживчивый, именно поэтому к нему так тянутся люди.

Родинка около глаз

Довольно часто родинки располагаются около глаз, но здесь тоже необходимо посмотреть, где именно. Например, родинка под глазами характеризует ее владельца, как доброго и очень отзывчивого человека. Также это может указывать на благородство человека. На веках – человек пытается прислушиваться к голосу разума, но эмоции часто берут верх.

Родинка около губ

Над губами – обладатели такой родинки очень ветрены и легкомысленны. Особенно это касается любви. Под губой – человек в любви руководствуется только своими интересами.

Родинка на подбородке

Такая родинка указывает на волевого человека, которого не может сломить никакая трудность. Он привык доводить начатое до конца и слушать только себя.