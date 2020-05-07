Число Души точно определит вашу формулу счастья

Согласно ведической нумерологии, на нашу судьбу влияют три числа: судьбы, имени и души. Число души рассчитать несложно. Определяющим в данном вопросе становится день рождения человека. Эта цифра выражает внутреннее состояние человека, а также его отношение к самому себе.

Сегодня мы предлагает узнать о том, как правильно рассчитать число Души.

Значение числа Души

Число Души охватывает цифры от 1 до 9, которыми управляют планеты. В момент рождения качества этих планет передаются людям. В том случае, если человек знает о том, как рассчитать число Души, то он сможет с легкостью узнать о своем будущем. Кроме того, это поможет ему определить верную дорогу и избежать множества ошибок.

Число Души наделяет человека при рождении талантами, возможностями, особым характером, а также определенными качествами. Особенно сильно это число влияет на человека до 35-38 лет, позже его значение немного ослабевает.

Расчет числа Души

Для того чтобы правильно высчитать число Души необходимо знать, в какое время суток родился человек. В ведической нумерологии начало дня приходится на момент рассвета солнца. Этот факт стоит учитывать при расчете. Если солнце еще не взошло, то этот день считается еще предыдущим.

Например, точное время рождения – 5 мая 1987 года в 3.43. В мае солнца в три часа ночи еще нет, соответственно для расчетов берем 4 мая.

После того, как вы точно определили вашу дату рождения с точки зрения времени рождения можно приступать к следующему этапу. Мы берем только число дня рождения.

Например, если человек родился с 1 по 9 числа включительно, то это и есть число его Души, ничего рассчитывать в данном случае не требуется.

Если же дата его рождения – с 10 по 31 число, то для расчета необходимо просто сложить две цифры, чтобы в итоге получилось однозначное число.

Толкование числа Души

Единица

Как правило, число Души таких людей определяет их лидерские качества. Это яркая и очень заметная личность, которая стремится к самовыражению.

Двойка

Настроение таких людей крайне неустойчиво. Сегодня они могут демонстрировать неиссякаемый оптимизм, а завтра будут предаваться грусти и проклинать весь мир. Это очень чувствительные и тонкие натуры.

Тройка

Это число дарует его обладателю удачу и везение. Такие люди очень разборчивы в окружающих и не подпустят к себе тех, кто этого не заслуживает.

Четверка

Перед вами человек, который очень часто демонстрирует неуверенность в себе. Он может быть пессимистом по своей натуре, которому очень сложно выражать свои эмоции.

Пятерка

Обладатели такого числа Души являются очень энергичными и яркими людьми. Они очень любят учиться, и это идет им только на пользу. Иногда могут проявлять горделивость.

Шестерка

Такие люди неспешны во всем. Они стремятся к уединению и комфорту. Больше всего на свете ценят свою семью.

Семерка

Семерка наделяет людей нерешительностью, страхами и дискомфортом. Они очень часто сомневаются и не знают, какой сделать выбор.

Восьмерка

Восьмерка дает людям силу и уверенность в себе. Таких людей невозможно сломить и подчинить себе. Они всегда следует за своей мечтой.

Девятка

Перед вами воинственные и очень импульсивные личности. Таким людям в моменты гнева лучше не попадаться на глаза.