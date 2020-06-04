6 женских имен-оберегов с сильной энергетикой

В древности люди очень серьезно относились к именам. Да и в наше время многие родители углубляются в изучение имени, прежде чем как-то назвать своего ребенка. Не удивительно, ведь каждое имя обладает определенной энергетикой, которая сильно влияет на судьбу человека. Одно имя подарит ребенку счастливое будущее, а другое принесет в его жизнь горе и разочарования.

Сегодня мы хотим рассказать о женских именах, которые обладают сильнейшей энергетикой и служат оберегом для своей носительницы.

1. Александра

Энергетика девушек, их активность и сила, будто магнит, притягивают к себе хороших людей. Александра обладает твердым и решительным характером, поэтому никому не даст себя в обиду. Несмотря на умение постоять за себя, Саша может быть очень нежной и женственной девушкой.

2. Виктория

Виктории характерна стойкость и жесткость характера, но несмотря на это, она всегда остается нежной и внимательной по отношению к своим близким. Виктория преодолевает все трудности, сохраняя позитивный настрой и веру в светлое будущее. Девушки с этим именем никогда не впадают в отчаяние, они очень позитивны, поэтому часто становятся душой компании.

3. Елена

Елена - это девушка, которая уверена в своих силах. В молодости она обладает пьянящей красотой, а к старости становится мудрой и элегантной. Многим людям бывает сложно оторвать от Елены взгляд, ведь она источает творческую, светлую энергию, которая притягивает к себе внимание окружающих.

4. Анастасия

Анастасия обладает ясным умом и стойким характером. Девушка очень быстро адаптируется к сложным жизненным обстоятельствам, она способна выбраться из любой передряги. Бойкий характер не позволяет обидчикам задеть чувства Анастасии, она способна дать отпор и отстоять свои чувства.

5. Екатерина

Екатерина отличается своими умственными способностями и большим любопытством. Она знает себе цену и обладает множеством талантов. Екатерина очень добра и всегда готова протянуть руку тем, кто в этом нуждается.

6. Дарья

Дарья настойчива, умна и поэтому всегда добивается поставленной цели. Если нужно, она способна пойти по головам, чтобы получить желаемое. Очень часто эти девушки имеют яркую внешность и задорный характер, что привлекает внимание многих мужчин.