Выберите карту и узнайте своё ближайшее будущее

Нельзя забывать, что карточное гадание должно проводиться в полной тишине!

Прежде чем вы приступите к выбору нужно успокоиться, отключить все электроприборы и попросите родственников не мешать (если в доме кроме вас есть ещё кто-то). Дело серьёзное и требует максимальной сосредоточенности.

Итак! Вам необходимо выбрать одну из четырёх карт:

sm-news.ru

Здесь никакой анализ данных не нужен, просто выберите вариант, который вам подсказала интуиция.

Что же он значит?

Первая карта

Вы на пороге перемен. Причём эти перемены в вашей жизни будут приятными. Вполне возможен прорыв по карьерной лестнице. Необходимо максимально полноценно пользоваться представившимся возможностями. Так как удача не всегда потом будет на вашей стороне.

Вторая карта

Большая любовь. Возможно чувство сразу на всю жизнь. Причём необязательно сразу же идти в ЗАГС и разводиться с мужем, так как любовь может быть в сердце и уже в давно сложившемся союзе.

Если вы пока ещё в свободном поиске, то отличным решением может быть поход в салон красоты. Ведь красавец-принц уже на пороге. Самое главное - рассмотреть того самого человека в толпе.

Третья карта

Эта карта означает, что вы скоро достигнете своей цели. Долгий путь пройден, в конце его - приятная награда. Чудесным образом преграды исчезнут, также как и люди, которые вам мешали. Все трудности остались позади, поэтому вы можете наслаждаться моментом триумфа.

Четвёртая карта

Если вы выбрали четвёртую карту, то приготовьтесь к тому, что вас ждут серьёзные перемены на работе. Не стоит пугаться, так как они будут благоприятными. Ваши творческие и умственные способности оценит начальство, поэтому готовьтесь к взлёту по карьерной лестнице. Возможно, что даже несколько ступенек удастся перепрыгнуть. Самое главное - быть внимательным, так как потом может найтись человек, который позавидует и постарается помешать.

Данный тест - это лишь гипотеза, которая не имеет научных оснований. Каждый сам кузнец своего счастья.