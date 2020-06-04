Как посадить денежное дерево, чтобы водились деньги

Подобный вопрос можно довольно часто услышать от начинающих цветоводов, а также от людей, которые стремятся обрести материальное благополучие.

Стоит отметить, что данная процедура является своеобразным ритуалом, позволяющим активировать магическую силу растения. Если при посадке будет совершена какая-то ошибка, то денежное дерево станет не более, чем простым украшением для подоконника. Поэтому обязательно следуйте всем правилам феншуя.

Как правильно посадить денежное дерево, чтобы водились деньги?

Для начала советуем ознакомиться с основными правилами посадки, которые нельзя нарушать ни в коем случае, иначе растение потеряет свою магическую силу: используйте словесные формулы для активации магических свойств растения; положите в вазон несколько одинаковых монеток с большим достоинством; обязательно учитывайте лунную фазу: сажать следует на растущую луну; используйте отросток: большое растение не принесёт в дом денег; обязательно полейте цветок после посадки. Более подробное описание процедуры можно найти в следующих разделах, однако если цветовод будет пренебрегать основными правилами, то никакая инструкция не поможет ему вырастить магический талисман.

Подготовка ростка

Вопрос о том, как правильно посадить денежное дерево для привлечения денег, волнует многих цветоводов-любителей. Отвечая на него, следует в первую очередь упомянуть о процедуре подготовки ростка к посадке, ведь именно на этом этапе большинство людей совершает основную ошибку. Росток должен быть сорван с материнского древа руками цветовода. Если это сделает знакомый, друг, член семьи или продавец, то магические свойства цветка будут утрачены. Также следует понимать, что посадочный материал должен быть взят от того растения, которое действительно обладает магическими свойствами. В большинстве случаев подобный экземпляр невозможно найти на рынке или в магазине, поскольку растения там не получают достаточного количества заботы и внимания. Лучше всего обратиться за помощью к родственникам или знакомым, у которых есть дома такой комнатный цветок. Обязательно поблагодарите человека за росток.

Однако суеверные цветоводы считают, что в случае использования заряженных денег цветок может навсегда потерять свои магические свойства. Также многие владельцы денежного дерева кладут монетки не только на дно горшка, но и на поверхность субстрата, заставляя тем самым цветок давать ещё больше денег. Однако необходимо обязательно разместить монетки орлом вверх и не забывать вовремя чистить их от налета.

Что касается полива, то много людей считает, что во время данной процедуры необходимо также произносить какие-нибудь магические слова.

Вот небольшой пример, который можно использовать:

«Деревце моё, расти! И богатство в дом мне приноси!»

Все вышеперечисленные рекомендации, вы обязательно привлечёте в свой дом благополучие и процветание. Однако не забывайте следовать основным принципам, описанным в статье.