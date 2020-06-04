Почему в гостях запрещено мыть посуду и помогать хозяевам

Если гость в Вашем доме хочет вымыть посуду, то, возможно, это - желание помочь от всего сердца или же — намеренное решение навредить.

Вот основные причины, выступающие против мытья посуды в чужом доме:

Вода отлично чистит ауру и смывает ту, чужую, которую принесли гости, а вот Ваши руки восстановят привычную для дома энергию. Чужак, моющий посуду в Вашем доме, меняет энергетику в доме на свою, а это порождает конфликты в доме.

Чужой человек на кухне обижает домового. Если он недоволен, то не обойтись без проблем со здоровьем, ночных кошмаров и конфликтов в семье. А вот загладить свою вину Вам будет ой, как непросто.

Этикет также против мытья посуды в гостях, ведь это - моветон. Хранительницу домашнего очага может легко оскорбить такое поведение гостя.

Также чужая девушка, моющая посуду в гостях, может "вымыть будущих женихов",а в доме семейной пары - даже довести до развода, ведь хозяин может переключиться на помогающую особу.

Есть и другие запреты, связанные с чужим домом:

Не свистите, причем не только в гостях, но и дома, ведь свист забирает деньги и привлекает нечисть.

Сумку ни в коем случае не ставьте на пол в гостях - достатка не будет в доме.

Уборка в гостях вносит в семью раздор и скандалы, поэтому также под запретом. Чтобы избежать конфликтов в доме, если, к примеру, воспользовались услугами клининга, пройдитесь с тряпочкой сами чисто символически ещё раз. Таким образом Вы замените их энергию своей.

Не позволяйте гостям убирать со стола крошки— рушится благосостояние семьи.

Сон в кровати хозяев также под запретом, ведь появление в супружеском ложе чужой энергии может привести к изменам или даже разводу.

Помогать по дому нужно и можно, если речь идёт о:

благотворительной помощи больному человеку в его доме. Такая помощь вернется Вам стократно;

помощи друзьям, закончившим ремонт — эта помощь полезна и для хозяев и для помогающих;

помощи в доме родных и близких — это приманивает в дом только самое хорошее!