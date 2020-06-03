Любимый цветок может рассказать о характере человека

Все мы любим цветы, и у каждого из нас в той или иной мере есть цветы – фавориты, которые нравятся нам больше всего.

Причем в течении жизни вкусы не редко меняются, но задумывались ли вы, когда ни будь, что выбор любимого цветка может рассказать о вас больше чем большинство психологических тестов?

Сирень и полевые цветы – символ надежности и устойчивости. Люди, которые восхищаются цветами сирени имеют богатый внутренний мир, стресс устойчивы к любым неурядицам. Любое общение они пытаются наполнить позитивом и юмором, при этом все же скрывая свои истинные эмоции. Такие девушки становятся прекрасными хранительницами домашнего очага.

Подсолнух – символ авантюризма. Эти люди излучают энергию, они стремятся чтобы каждый их день не был похож на предыдущий. Эти люди любят быть в лучах славы и стремятся к максимальным вершинам и не важно в какой сфере.

Орхидея – символ утонченности и власти. Люди, предпочитающие орхидею склонны к изыскам и необычным вещам. У них сложная многогранная личность, они любят властвовать, командовать и подчинять окружающих своей воле. Они склонны к нестандартному мышлению и творчески подходят к решению проблем.

Пион – символ двоякости. С одной стороны, эти люди тщеславны, с другой стороны робкие. Они хотят добраться до вершин, добиться успеха и признания, но страх неудачи перечеркивает все начинания и желания. Эти люди легко поддаются минутным порывам и готовы дарить миру свою любовь всю без остатка.

Роза – символ женственности. Женщины, предпочитающие эти цветы – яркие, женственные, самодостаточные, уверенные в себе. Они не только любят выделяться из толпы, но и найдут общий язык со всеми. Это волевая, незаурядная личность, умеющая жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Лилия – символ величия. У людей предпочитающих лилии, все прекрасно с самооценкой. Эти люди знают себе цену, гордые, иногда немного высокомерные. Они обладают природным шармом, утонченностью, а кокетство их второе Я.

Гербера – символ незащищенности. Эти люди мягкие, спокойные, любят тишину и уединенность. Люди-герберы постоянно нуждаются в крепком плече и опоре, так как испытывают страх перед предстоящими трудностями.

Хризантема – символ поиска совершенства. Эти люди стремятся к совершенству, они немного замкнуты и обособлены. Они так же любят заниматься само копанием и совершенно не готовы принимать себя такими какими они есть.

Фиалки и анютины глазки – символ внутреннего мира. Эти люди не редко отстранены от внешнего мира, они занимаются самопознанием и поиском гармонии со своим внутренним миром. Эти люди не стремятся достичь высот, сорвать звезду с неба, им важен баланс и гармония.

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Тюльпаны – символ несгибаемости. Люди, которые предпочитают тюльпаны отличаются не сгибаемым характером. Они способны легко и просто общаться на разные темы, но эти люди не так просты, никто никогда не знает до конца их истинные намерения и планы.

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