7 имен лучших любовников

Если ты хочешь узнать, какой мужчина может вознести тебя на вершину блаженства, скорее смотри Топ-7 тех имен, которые могли бы побороться с Казановой.

1. Егор

В нем много нежности и страсти. Именно Егоры становятся возлюбленными дам находящихся в браке, не из распутных намерений, а напротив, выступая рыцарями без страха и упрека. Однако, как только женщина станет более целостной, и решит бросить злого неприятного супруга ради своего героя, Егор поспешит ретироваться, ведь в мире еще столько красавиц, нуждающихся в его любви и заботе.

2. Кирилл

Обладает уникальным качеством Казановы, способен быстро внушать женщине мысль «доверься мне и ты не пожалеешь!». Внешняя холодность Кириллов, прекрасно сочетается с его притягательностью и сексуальностью. Создавая ауру плохого парня, которого хочется присвоить себе и изменить, он покоряет любую вершину — ведь каждая женщина думает, что именно ей это удастся. Постельная сфера становится очень важной частью жизни мужчины, он совершенствуется в ней, желая достигать все новых и новых граней удовольствия.

3. Роман

Страстный темперамент, но холодное сердце. Уже на третий день у тебя может сложиться впечатление, что Вы созданы друг для друга, но будь осторожна — это может быть просто результатом того, как Роман выстраивает стратегию. Секс с ним того стоит, имя дает качества умелого любовника, но если мечтаешь о браке — постарайся держать голову холодной и думай на три шага вперед. Доминантный мужчина, который любит не только завоевывать, но и переделывать внешность, влиять на психику своих партнерш, получая от этого особое удовольствие.

4. Александр

Вот кто любит саму мысль о любви, и в глубине души, действительно очень ее жаждет. Перед тобой раненный целитель. Их страсть подобна вспышке, которая поглощает все существо мужчины и безмерно вдохновляет его. Секс становится мощным источником получения энергии. Ему нравится быть удавом, что гипнотизирует кролика, и строить любовную связь по принципу «дорогая, все было так, как ты хотела».

5. Вячеслав

«Жертвами» этого мужчины становятся сильные женщины! Есть в нем и бурный темперамент, и чувственность, и умение доставить партнерше небывалое наслаждение. Но его главная неосознаваемая задача, свергнуть амазонку с ее трона, занять первое место в союзе. Чем быстрее сумеет это сделать, тем скорее пропадает интерес и находится новый объект вожделения. Поэтому, если хочешь приручить этого Казанову, не давай ему спуску, иногда соревнуйся, полностью расслабиться и довериться — можно очень не сразу, а может и никогда.

6. Степан

Даже при самой простой внешности, он умеет привлечь внимание первой красавицы. Степан очень умелый любовник, для которого мало «табу». Имя несет в себе непомерное обаяние и «запах мужчины”. Надо сказать, что он способен вывести сексуальный потенциал женщины на новый уровень, подарить массу новых ощущений и придать уверенности в ее собственной привлекательности. Роман со Степаном может и не стать любовью на всю жизнь, но точно оставит в ней яркий след.

7. Артур

Умеет любить и живет сердцем! Артур является особым «Казановой», ни одни свои отношения он не начинает с мыслью, что они краткосрочны — всегда уверен, что может что-то получиться. Панический страх наступает уже при выходе на более серьезную стезю партнерства, тогда Артур начинает чувствовать себя словно в западне и именно это ощущение заставляет его заканчивать одни отношения и отправляться на поиск новых приключений.

Гороскоп в сфере здоровье на 25 – 31 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Как позаботиться о себе во время ретроградной Венеры в Близнецах и почему стоит защищать психологическое здоровье, когда Меркурий войдет в знак Рака – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в видеогороскопе.