Три способа лучше узнать себя

Когда мы понимаем себя, нам легче достичь успеха. Зная, какие наши настоящие желания, а какие — навязанные другими.

Ключ к познанию себя почти рядом, но нам всегда что-то мешает. Постоянная занятость, мы все время куда-то бежим, нас что-то отвлекает, пытаемся делать несколько дел одновременно. Конечно, в таком бешеном ритме жизни, невозможно настроиться на познание самого себя. Необходимо выбрать благоприятный момент, слушая своё тело, которое говорит на языке ощущений, свои эмоции и чувства.

Мы намеренно заглушаем свою чувствительность. Большинство теряет связь с собой. Яркий пример, переписываясь в смартфоне за обедом, мы перестаём чувствовать вкус любимых блюд, отказываем себе в удовольствии. В результате пропускаем сигналы, дающие нам понять, что мы чувствуем и почему.

Когда вы знаете, что чувствуете, вам проще удовлетворять свои эмоциональные потребности. Понимая себя и других людей, мы становимся добрее.

Чтобы жить по-настоящему, нужно принять себя таким, какой вы есть. Понять, что для вас важно, и набраться мужества, чтобы быть собой, а не тем, кем вас хотят видеть другие. Вот несколько советов.

Прислушивайтесь к себе

Какие чувства вызывают у вас ваши мысли? Не осуждая, обращайте внимание, какие эмоции они вызывают. Этот процесс поможет многое осознать — что влияет на ваше настроение, какие чувства вы испытываете по поводу самого себя и других.

Если собственные мысли вызывают у вас озлобленность или ощущение беспомощности, то нужно обратиться к специалисту, он поможет разобраться и разложить "всё по полочкам". Нельзя откладывать это на потом. Это очень важно. Если вам не нравится настоящее, то у вас нет и будущего. Ваше счастье и жизнь, в ваших руках.

Задавайте чёткие вопросы

Чаще в нашей голове возникают риторические вопросы, на которые обычно нет однозначного ответа «Что тебе нужно для счастья?». Что я делаю не так? Вместо этого спросите: «Что для тебя важно? О чем ты переживаешь?» Это поможет лучше понять ваши интересы и смысл вашей жизни.

Если нам неинтересно то, что мы делаем, жизнь превращается в тягостную обязанность, теряет смысл. И если мы занимаемся тем, что нам нравится, мы ощущаем прилив энергии и обретаем смысл. Необходимо составить список, что для вас важно, и в какие сроки Вы хотите эти планы реализовать. Не прячьтесь от себя, радуйтесь жизни, она прекрасна. Стройте свое здание, по "кирпичикам" своего начертанного плана.

Обращайте внимание на то, что вас раздражает в людях

Мы многое можем узнать, обращая внимание на то, что нам не нравится в других. Чаще мы замечаем в других то, что не хотим видеть в себе. Почему некоторые люди нас так сильно раздражают, но именно они помогают нам расти и развиваться, работать над собой. Мы не хотим быть такими же, и становимся лучше. То есть срабатывает "обратный эффект". Итог: мы становится красивее, умнее, веселее, опытнее, чем тот, человек который нас раздражал.

Способность людей из негатива, найти для себя позитив, это редкое явление, но оно даёт веру в человечество в целом. Жить проще в согласии с собой, чем постоянном недовольстве. Это отражается на всей сферах жизни и отношений личности. Любите жизнь, а она ответит вам той же монетой.

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