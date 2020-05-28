Три способа лучше узнать себя

Когда мы понимаем себя, нам легче достичь успеха. Зная, какие наши настоящие желания, а какие — навязанные другими.
Ключ к познанию себя почти рядом, но нам всегда что-то мешает. Постоянная занятость, мы все время куда-то бежим, нас что-то отвлекает, пытаемся делать несколько дел одновременно. Конечно, в таком бешеном ритме жизни, невозможно настроиться на познание самого себя. Необходимо выбрать благоприятный момент, слушая своё тело, которое говорит на языке ощущений, свои эмоции и чувства.
Мы намеренно заглушаем свою чувствительность. Большинство теряет связь с собой. Яркий пример, переписываясь в смартфоне за обедом, мы перестаём чувствовать вкус любимых блюд, отказываем себе в удовольствии. В результате пропускаем сигналы, дающие нам понять, что мы чувствуем и почему.
Когда вы знаете, что чувствуете, вам проще удовлетворять свои эмоциональные потребности. Понимая себя и других людей, мы становимся добрее.
Чтобы жить по-настоящему, нужно принять себя таким, какой вы есть. Понять, что для вас важно, и набраться мужества, чтобы быть собой, а не тем, кем вас хотят видеть другие. Вот несколько советов.
Какие чувства вызывают у вас ваши мысли? Не осуждая, обращайте внимание, какие эмоции они вызывают. Этот процесс поможет многое осознать — что влияет на ваше настроение, какие чувства вы испытываете по поводу самого себя и других.
Если собственные мысли вызывают у вас озлобленность или ощущение беспомощности, то нужно обратиться к специалисту, он поможет разобраться и разложить "всё по полочкам". Нельзя откладывать это на потом. Это очень важно. Если вам не нравится настоящее, то у вас нет и будущего. Ваше счастье и жизнь, в ваших руках.
Чаще в нашей голове возникают риторические вопросы, на которые обычно нет однозначного ответа «Что тебе нужно для счастья?». Что я делаю не так? Вместо этого спросите: «Что для тебя важно? О чем ты переживаешь?» Это поможет лучше понять ваши интересы и смысл вашей жизни.
Если нам неинтересно то, что мы делаем, жизнь превращается в тягостную обязанность, теряет смысл. И если мы занимаемся тем, что нам нравится, мы ощущаем прилив энергии и обретаем смысл. Необходимо составить список, что для вас важно, и в какие сроки Вы хотите эти планы реализовать. Не прячьтесь от себя, радуйтесь жизни, она прекрасна. Стройте свое здание, по "кирпичикам" своего начертанного плана.
Мы многое можем узнать, обращая внимание на то, что нам не нравится в других. Чаще мы замечаем в других то, что не хотим видеть в себе. Почему некоторые люди нас так сильно раздражают, но именно они помогают нам расти и развиваться, работать над собой. Мы не хотим быть такими же, и становимся лучше. То есть срабатывает "обратный эффект". Итог: мы становится красивее, умнее, веселее, опытнее, чем тот, человек который нас раздражал.
Способность людей из негатива, найти для себя позитив, это редкое явление, но оно даёт веру в человечество в целом. Жить проще в согласии с собой, чем постоянном недовольстве. Это отражается на всей сферах жизни и отношений личности. Любите жизнь, а она ответит вам той же монетой.
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