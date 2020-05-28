Прогноз Вольфа Мессинга на 2020 год

О необычайных способностях великого экстрасенса, телепата и пророка Вольфа Мессинга известно во всем мире.

Но не все знают о том, какие предсказания он дал россиянам на 2020 год.

Согласно словам Вольфа, в 2020 году Россию, как и весь мир, захлестнёт волна тяжких испытаний. Экономический кризис и болезнь «от мышей» — это то, с чем, по словам известного пророка, столкнётся человечество в эпоху прогрессивного развития и смены ценностных ориентиров.

«В погоне за деньгами сильные мира сего забудут о простых людях. От мышей человечество получит страшную болезнь, в результате чего в обществе посеется смута и паника», — говорил Мессинг. И, как мы видим, оказался прав.

Однако не все потеряно. Предсказатель весьма однозначно высказался о том, что «мир победит заразу». Остаётся только надеяться, что Вольф Мессинг имел в виду именно коронавирус.

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